«دناتا» تعاملت مع 82 مليون حقيبة عبر مطار دبي 2022

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاملت «دناتا»، المزود العالمي لخدمات الطيران والسفر، مع أكثر من 82 مليون حقيبة عبر مباني مطار دبي الدولي الثلاثة خلال 2022.

وتتعامل فرق «دناتا» مع أمتعة أكثر من 100 ناقلة وملايين الركاب الذين يسافرون إلى 253 وجهة انطلاقاً من مطار دبي وعبره. ويحتاج دمج ومعالجة تدفق أمتعة الركاب والبضائع بين مباني الركاب، وضمان تحميلها على الرحلات المناسبة في الوقت الصحيح، إلى تخطيط دقيق وحرفية عالية.

ويعمل في أوقات الذروة في المطار أكثر من 1300 موظف من «دناتا» في تزامن وتنسيق تامين لتسليم كل قطعة من الأمتعة في الوقت المناسب، ما يساعد الناقلات في المحافظة على جداولها الزمنية وتوفير تجربة ممتازة لعملائها.

بينما يشق الركاب طريقهم عبر أي من المباني الثلاثة بالمطار، فإن عمليات «دناتا» الدقيقة تجري على عمق خمسة طوابق تحت أقدامهم. ويقوم نظام مناولة الأمتعة في مطار دبي الدولي BHS بنقل الحقائب الصادرة والواردة باستخدام أحزمة ومصاعد مبتكرة. ويصل إجمالي مسارات الحقائب بمباني المطار الثلاثة إلى 175 كيلو مترا.

وتبدأ عملية إرسال الحقيبة إلى وجهتها من 180 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد. وتحفظ أي حقائب تم تسجيل وصولها قبل ذلك في منشأة تخزين الأمتعة المبكرة في المبنى 3، التي تستوعب 15000 حقيبة.

وتخضع الحقيبة المغادرة، المنقولة على الدرج الأصفر المميز والمرتبط بعلامة الأمتعة الخاصة لفحص أمني يصل إلى 5 مرات وهي تشق طريقها عبر النظام، ثم تواصل الحقيبة مسارها إلى الحاوية المنتظرة، أو جهاز تحميل الوحدات، قبل نقله إلى الطائرة. وأثناء تحركها عبر نظام مناولة الأمتعة بسرعة 2.5 متر في الثانية، تدخل الحقائب بعد ذلك إلى نفق نقل آمن وعالي السرعة، وتنطلق بسرعة 7.5 أمتار/‏‏ ثانية، أي أسرع من قطارات الركاب في النفق المجاور.

استعدادات

وينتقل ملايين الركاب والحقائب إلى وجهتهم النهائية عبر المطار الذي يعد أحد مراكز الترانزيت الرئيسية عالمياً. وشكّل الركاب العابرون 64% من الركاب الذين وصلوا إلى المبنى 3 في 2022، بينما شكلت حركة الترانزيت بالمبنى 2، نسبة 45% من الإجمالي.

وتبدأ الاستعدادات لنقل الحقائب إلى وجهتها قبل وصول الرحلات. وتكون «دناتا» على دراية واستعداد قبل 6 ساعات من وصول الرحلة إلى مطار، بما في ذلك معرفة عدد الحقائب التي ينبغي نقلها إلى كل طائرة، والحجم والوزن والوجهة النهائية لكل منها. ورغم العمليات الهائلة، فإن دناتا تواصل تقديم خدمات أمتعة ذات مستوى عالمي بمطار دبي بمعدلات نجاح تفوق متوسط الصناعة بدرجة كبيرة.

تخطيط

ويحتاج تحميل كل حاوية أمتعة ورفعها ووضعها على الطائرة إلى تخطيط دقيق، حسب وجهة الرحلة ومستوى أولويتها. ويتوقع العديد من الناقلات إعطاء أولوية قصوى لحقائب ركاب الدرجة الأولى، وكذلك مناولة حقائب ركاب الترانزيت بمنتهى الكفاءة والسرعة.

وقد يصادف النظام تعقيدات بسبب الأمتعة التي لا تدخل النظام الرئيسي، لكونها كبيرة الحجم أو غير عادية، مثل الشاشات الكبيرة والمعدات الرياضية ومقاعد الأطفال المستخدمة في السيارات، وحتى مياه زمزم التي تتطلب مناولة يدوية، وتمثل العناصر ذات الأحجام الكبيرة أو غير المنتظمة نحو 5% من الأمتعة.

وتجري مراقبة العملية وإدارتها بدقة من غرفة التحكم أسفل المبنى 3. وتعرض شاشة رقمية عملاقة نظام مناولة الأمتعة المرمز بالألوان، مع لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة، ويعكف المشغلون على مراقبة العمليات الضخمة على مدار الساعة طيلة الأسبوع.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول عمليات المطارات في الإمارات: نضمن في «دناتا» مضي الركاب في رحلاتهم وهم على ثقة من أنه سيتم التعامل مع أمتعتهم بكفاءة وأمان، وأنهم سيجدونها سليمةً عند الوصول إلى وجهاتهم.

وتنجز فرقنا مهامها من خلال التخطيط اللوجستي الدقيق، والمناولة الكفؤة على مدار الساعة، ما يحافظ على استمرار الرحلات الجوية بسلاسة تامة ووصول الركاب والبضائع في الأوقات المحددة. وتقدم «دناتا»، خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر والتموين والتجزئة في أكثر من 130 مطاراً في أكثر من 30 دولة.

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