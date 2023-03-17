«عمومية دبي الإسلامي» تقر توزيع 30 % أرباحاً عن 2022

المصدر: دبي - البيان

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عقد بنك دبي الإسلامي أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي، حيث تم إقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% بقيمة إجمالية تناهز 2.2 مليار درهم.

جاء ذلك بعد أن حقق البنك صافي أرباح، كان الأعلى على الإطلاق في تاريخ البنك، بزيادة نسبتها 26% في عام 2022، وميزانية عمومية بلغت 288 مليار درهم بنمو سنوي مركب لمدة 5 سنوات بنسبة 7%.

وتضمنت بنود جدول الأعمال الإعلان عن مجلس إدارة البنك لفترة ثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلى إعادة تعيين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية والمدققين الخارجيين لعام 2023. وأقر المساهمون البيانات المالية لعام 2022 وذلك في تأكيد لثقة المساهمين في مجلس إدارة البنك وجدول الأعمال الاستراتيجي الذي اعتمدته الإدارة العليا للسنوات القادمة.

وتعد النتائج المميزة التي كشف عنها البنك هذا العام دليلاً إضافياً على الدور القيادي الذي يلعبه البنك في تطوير قطاع التمويل الإسلامي، لاسيما وأنها تأتي في عام اتسم بحالة عالمية واستثنائية من عدم اليقين.

تطور

وقال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: يعكس التقدم الاستثنائي الذي حققه بنك دبي الإسلامي وتيرة النمو المستمرة لاقتصاد الإمارات والتي يفخر البنك بمساهمته فيها.

ويواصل البنك التزامه تجاه تحول القطاع وتطوره في الإمارات والأسواق الرئيسية الأخرى في أنحاء العالم، من خلال لعب دور حيوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة.

ورحب بأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الجدد، وقال: «نتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في السنوات المقبلة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على عملهم الجاد الذي كان له الأثر الكبير في تقدم المؤسسة ونموها.

وبالمضي قدماً، نحن على يقين بأننا سنواصل الجهود لتقديم تجارب لا مثيل لها لمتعاملينا، والسعي لتنمية إيراداتنا وتحقيق عائدات مستدامة لمساهمينا الكرام».

وقال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «استطاع بنك دبي الإسلامي مجدداً تحقيق نتائج مذهلة، حيث سجل نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 5.6 مليارات درهم.

وفي سياق مواجهتنا لبيئة المعدلات الحالية وفائض السيولة، قمنا بخطوة تكتيكية متعمدة تركز على الجودة والتوريد الهيكلي للأعمال.

وقد قادنا ذلك إلى دعم العديد من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام لتعديل ومواءمة ميزانياتها العمومية في ظل البيئة الجديدة متوسطة الأجل، مما أدى إلى توليفة ناجحة لكلٍّ من المتعاملين والبنك والاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل لمساهمينا الكرام على ثقتهم ودعمهم مما أسهم بشكل حيوي في تحقيق هذا الأداء الاستثنائي على الرغم من حالة عدم التيقن التي تلقي بظلالها على العالم كله، وأتطلع إلى العمل عن كثب مع جميع الزملاء والشركاء لتحقيق المزيد من النمو المستدام وخلق قيمة إضافية خلال السنوات القادمة».

وسيواصل البنك العمل بنشاط خلال ما تبقى من عام 2023 وما بعده، بوصفه مؤسسة مالية إسلامية رائدة، وكان لمنصاته الرقمية الحائزة على الجوائز والتقدير بالإضافة إلى التزامه القوي بالتمويل المستدام الأثر البالغ في تعزيز مكانته في دولة الإمارات والقطاع المصرفي العالمي.

وتماشياً مع أجندة صافي الانبعاثات الصفري 2050 لدولة الإمارات، يواصل البنك التزامه التام بالمساهمة في التنمية المستدامة للدولة ليس فقط من خلال القيادة بالقدوة ولكن بالتأثير إيجاباً على مسيرة التقدم في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاعات الاقتصاد الأخرى.

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