«الأنصاري للخدمات المالية»: النطاق السعري للسهم بين 1.00 و1.03 درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت أمس مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» شركة مساهمة عامة قيد التأسيس في دبي، عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي («الطرح العام الأولي» أو «الطرح العالمي») في سوق دبي المالي.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح العام العالمي بين 1.00 و1.03 درهم للسهم، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة ستتراوح عند الإدراج بين 7.50 و7.73 مليارات درهم. وسيتم طرح ما مجموعه 750 مليون سهم (750,000,000) تمثل ما نسبته 10 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة، ليتراوح إجمالي حجم الطرح بين 750 - 773 مليون درهم.

وتُعد كافة الأسهم المطروحة للاكتتاب هي أسهم قائمة، حيث قامت «الأنصاري القابضة» ببيع 10 % من حصتها المملوكة في المجموعة، وبالتالي لن تحصل المجموعة على أية عائدات من الطرح العام العالمي. وعقب اكتمال الطرح العام العالمي، ما لم تتم زيادة حجم الطرح العالمي، سيستمر المساهم البائع في امتلاك حصة بنسبة 90 % من أسهم المجموعة.

وتحتفظ «الأنصاري القابضة» بحقها في تعديل حجم الطرح العام العالمي في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وللقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد موافقة «هيئة الأوراق المالية والسلع».

وتستمر فترة الاكتتاب حتى 23 الجاري للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وحتى 24 الجاري للمستثمرين المحترفين.

سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 27 الجاري. ومن المتوقع حالياً إتمام عملية الطرح واكتمال الإدراج في 6 أبريل المقبل.

اتفاقية

وأبرمت الشركة أول من أمس اتفاقية استثمار أساسي مع شركة «الصكوك الوطنية»، التي التزمت باستثمار 200 مليون درهم في الطرح العام بعد تحديد سعر الطرح النهائي.

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