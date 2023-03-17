ارتفاع أرباح «دي بي ورلد» 31 % إلى 18.4 مليار درهم

المصدر: دبي – وام

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أعلنت «دي بي ورلد» تسجيل نتائج مالية قوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث نما إجمالي العائدات بنسبة تقارب 59 % على أساس مُعلن، ليصل إلى 62,89 مليار درهم.

وزادت قيمة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 %، لتصل إلى 18,41 مليار درهم، وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 %.

وقالت «دي بي ورلد» إن ارتفاع العائدات بنحو 23,31 مليار درهم إلى 62,89 مليار درهم جاء بسبب زيادة العائدات بنسبة 58.9 %، وبدعم من عمليات الاستحواذ، فيما كان نمو العائدات على أساس المقارنة المثلية، مدفوعاً بالأداء القوي للموانئ ومحطات الحاويات والخدمات البحرية.

ارتفاع

وارتفعت عائدات الأنشطة المتعلقة بالحاويات بنسبة 12.1 %، مدفوعة بارتفاع الطلب على الخدمات الداعمة للحاويات، كما ارتفعت عائدات الأنشطة غير المتعلقة بالحاويات، على أساس المقارنة المثلية بنسبة 18.3 %، مع أداء قوي لشركة «يونيفيدر»، نظراً لتحسّن متوسط أسعار الشحن.

وجاءت زيادة الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31 %، لتصل إلى 18,41 مليار درهم، في ظل نمو قوي للعائدات، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 29.3 % خلال العام، وبلغ هامش الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 37.2 %، على أساس المقارنة المثلية.

وأدى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية إلى تعزيز الميزانية العمومية للشركة، ويؤدي إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل، بالإضافة إلى توسيع نطاق الشراكات والتسييل، لجمع ما يزيد على 29,38 مليار درهم، لتقوية الميزانية العمومية للشركة بصورة كبيرة، وتوفير المرونة على المدى الطويل.

وذكرت الشركة أن من أبرز نتائجها، هو أداء قوي لتوليد النقد، وميزانية عمومية أقوى على تسييل الأصول، وزادت السيولة النقدية الناتجة عن العمليات التشغيلية بنسبة 20.6 %، لتسجّل 16,34 مليار درهم في 2022، مقارنة بـ 13,55 مليار درهم في 2021.

وتراجعت نسبة المديونية (نسبة الدين الصافي إلى الأرباح المعدَّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي)، قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، إلى 2.7 ضعف (السنة المالية 2021: 3.7 أضعاف)، نتيجة لتحسّن الربحية، وانخفاض صافي الديون.. بينما بلغ صافي نسبة المديونية، بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16، 3.0 أضعاف، مقارنةً بـ 4.2 أضعاف في السنة المالية 2021.

تصنيف

وتحسّن أيضاً التصنيف الائتماني لمجموعة «دي بي ورلد» عند الفئة الاستثمارية (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت وكالة «موديز» تصنيفها الائتماني لشركة «دي بي ورلد» عند الفئة الاستثمارية (Baa2)، مع نظرة مستقبلية مستقرة بشأن الأداء المالي المحسّن، والميزانية العمومية القوية، كما رفعت وكالة «فيتش» تصنيفها للشركة عند الفئة الاستثمارية (BBB-‎)، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتلتزم «دي بي ورلد» بالتصنيف الاستثماري القوي على المدى المتوسط.

أما عن الاستثمار الانتقائي في أسواق النمو الرئيسة، فقد استثمرت الشركة مصاريف رأسمالية بلغت قيمتها 6,29 مليارات درهم (1,715 مليون دولار)، مقارنة بـ 5,11 مليارات درهم (1,393 مليون دولار في 2021)، عبر محفظتها الحالية، وتبلغ توقعات المصاريف الرأسمالية لعام 2023، حوالي 6,24 مليارات درهم (1.7 مليار دولار).

وتتضمن تنفيذ الاستثمارات المخطط لها في الإمارات وجدة (السعودية)، وميناء «لندن جيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء داكار (السنغال)، وميناء «بنانا» (الكونغو الديمقراطية)، وميناء «كالاو» (بيرو)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (جنوب أفريقيا).

التزام

وأعلنت «دي بي ورلد»، التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفري، انسجاماً مع المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات، حيث تمثل مسألة إزالة الكربون، محور تركيز أساسياً، والسعي للانتقال إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، عبر الالتزام باستثمار أكثر من 1,83 مليار درهم، من أجل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عملياتنا، بنحو 700,000 طن، خلال السنوات الخمس المقبلة، وحصلت «دي بي ورلد» على تصنيف A-‎ (الريادة)، في فئة تغير المناخ، من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، باعتبارها الأفضل أداءً، من قبل شركة «ساستيناليتيكس».

وقالت الشركة: «أداء قوي خلال عام 2022، وبداية مشجّعة لعام 2023، وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال «دي بي ورلد» متفائلة بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل للتجارة العالمية، مع التركيز على تقديم حلول سلسلة التوريد المتكاملة لأصحاب البضائع، من أجل دفع عملية النمو ‏والإيرادات». ‏

استدامة

وقال سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»:

«يُسعدنا أن نعلن عن نتائج قياسية، لـ«دي بي ورلد» في عام 2022. ويوضح هذا النمو الكبير، أن استراتيجيتنا في التركيز على البضائع ذات الهامش المرتفع، وتقديم الحلول المتكاملة لسلاسل التوريد، ستستمر في تحقيق عائدات مستدامة على المدى الطويل».

وأضاف: «خلال عام 2022، ركّزنا على تعزيز الميزانية العمومية للشركة، وجمعنا أكثر من 29,38 مليار درهم، من خلال تسييل بعض الأصول لدينا.

وستتيح هذه الشراكات الجديدة، مواصلة دفع عجلة النمو في محفظتنا، كما سيوفر رأس المال الجديد للشركة، المرونة والكفاءة للاستثمار في أسواق النمو الرئيسة، مع المحافظة على تحقيق تصنيف استثماري قوي، لافتاً إلى أن الأداء القوي لعام 2022، قد تجاوز جميع التوقعات، وكانت بداية عام 2023 مشجّعة لنا، ولا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المديين المتوسط والطويل، وكذلك قدرة «دي بي ورلد» على الاستمرار في تحقيق عائدات مستدامة».

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