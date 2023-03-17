«طاقة»: سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام 2023 - 2025

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» أن مساهميها وافقوا، خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، الذي انعقد أول من أمس في المقر الرئيسي للشركة بأبوظبي، على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2023 - 2025، وتنص على توزيع أرباح ثابتة ومتغيرة، بحيث تكون الأرباح الثابتة من أعمال قطاع المرافق في المجموعة بقيمة 3.25 فلوس للسهم في عام 2023، و3.50 فلوس للسهم في عام 2024، و3.75 فلوس للسهم في عام 2025.

وستوزع الشركة هذه الأرباح على أساس ربع سنوي تماشياً مع السياسة السابقة، أما الأرباح المتغيرة فستكون من قطاع أعمال النفط والغاز في المجموعة، وسيتم احتسابها وفقاً لنسبة مئوية تقديرية من صافي الأرباح السنوية لهذا القطاع، وسيجري توزيعها مرة واحدة سنوياً، بعد الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

من جهة أخرى، أعلنت «طاقة» عن توزيع أرباح خاصة للعام 2022 بقيمة 2.1 فلس للسهم، إضافة إلى أرباح عادية للربع الأخير من العام نفسه بمقدار 1.2 فلس للسهم، علماً بأن الشركة كانت وزعت أرباحاً ربع سنوية بقيمة 0.6 فلس للسهم في كل من الربع السنوي الأول، والثاني، والثالث من العام 2022، وبذلك بلغ إجمالي الأرباح الموزعة عن العام الماضي 5.1 فلوس للسهم (5738 مليون درهم).

ووافق المساهمون على توسيع مجلس الإدارة، بحيث يضم 11 عضواً بدلاً من 9 أعضاء، وانتخبوا مجلس الإدارة الجديد لفترة ثلاثة أعوام. ويضم المجلس محمد السويدي رئيساً لمجلس الإدارة، وخليفة السويدي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، والأعضاء منصور الملا، د حمد الحمادي، عبد العزيز الهاجري، إيمان القاسم، موزة الرميثي، سامية بوعزة توفيق، د. كلاوس ديتر ماوباخ، كريستوفر جيفري فينلايسون، جاسم ثابت.

وفي إطار استراتيجية «طاقة» للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة لعام 2030، التي من أهدافها زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الشركة إلى 30 % بحلول عام 2030، وتماشياً مع حرص المساهمين على تحقيق تمثيل نسائي أكبر، ضم مجلس الإدارة المنتخب 3 سيدات يتمتعن بالخبرة والكفاءة المهنية، وتم انتخابهن من بين 6 مرشحات لعضوية المجلس، وكانت الشركة أعلنت قائمة بذلك فبراير الماضي.

وقال محمد السويدي: تواصل «طاقة» تنفيذ استراتيجيتها وتحقيق النمو المستدام، بكل مجالات أعمالها، بصفتها إحدى أكبر شركات المرافق المتكاملة في الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أفريقيا

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