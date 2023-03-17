«عمومية البنك العربي المتحد» تقر عدم توزيع أرباح العام الماضي

المصدر: (الشارقة - البيان)

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عقدت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد، أمس، اجتماعها السنوي مرئياً «عن بعد»، برئاسة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين، إلى جانب عدد من موظفي الإدارة العليا في البنك. وناقشت الجمعية العمومية كل البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ووافقت عليها، بما في ذلك توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح سواء كانت نقدية أو أسهم منحة عن العام 2022.

كما صادقت الجمعية على جميع القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتعيين شركة «أرنست أند يونغ» لتولي دور مدققي الحسابات الخارجية للبنك عن السنة المالية 2023. وتولى «سوق أبوظبي للأوراق المالية» إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الجانبين، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من موظفي الإدارة العليا في البنك، وذلك بمشاركة المدققين الخارجيين وممثلي الهيئات الرقابية.

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