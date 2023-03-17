«عمومية أدنوك للتوزيع» توافق على توزيع 1.28 مليار درهم أرباحاً للنصف الثاني من 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، أمس، موافقة مساهميها على جميع البنود المطروحة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح لعام 2023.

وأتاحت النتائج القوية التي حقّقتها الشركة في 2022، إلى جانب نموها المتواصل على وضع سياسة توزيعات أرباح مجزية، تنص على توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم) لعام 2023 (مقارنة بتوزيعات تعادل 75 % على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة).

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه، بنسبة لا تقل عن 75 % من الأرباح القابلة للتوزيع. ويعكس إقرار السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح، الوضع المالي القوي للشركة في نهاية عام 2022، والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية وافرة.

توافق

كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.28 مليار درهم (10.28 فلوس للسهم)، عن النصف الثاني من العام المنتهي 31 ديسمبر 2022، والتي سيتم دفعها أبريل المقبل. وتأتي هذه التوزيعات في أعقاب توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.28 مليار درهم (10.28 فلوس للسهم)، عن النصف الأول 2022.

والتي تم دفعها أكتوبر الماضي ، لتصل بذلك توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2022، إلى ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلساً للسهم)، وهو ما يتوافق مع سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح.

وفي عام 2022، وسّعت أدنوك للتوزيع شبكة محطاتها في الدولة إلى 502 محطة خدمة، في الوقت الذي افتتحت فيه 28 متجراً جديداً، ليصل بذلك إجمالي عددها إلى 362 متجراً، بالإضافة إلى تجديد 42 متجراً آخر. كما ركّزت الشركة طوال العام الماضي، على خططها للتوسع دولياً، حيث وسعت شبكة محطاتها في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 66 محطة خدمة.

تعزيز

وإلى جانب ذلك، عززت الشركة توسّعها الدولي بالاستحواذ على حصة 50 % من أعمال شركة «توتال إنرجيز للتسويق مصر»، واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر، بمحفظة أعمال تضم 240 محطة خدمة. وقال معالي الدكتور سلطان الجابر رئيس مجلس إدارة شركة «أدنوك للتوزيع»:

تميّزت مسيرة «أدنوك للتوزيع» خلال 2022، بمضاعفة الجهود بهدف تحقيق النموّ، والتوسّع خارجياً إلى أسواق عالمية جديدة. وهناك تركيز على صقل قدراتنا لاستشراف التوجهات المستقبلية، لضمان مواكبة أعمالنا ومصالحنا للنمو والتطورات المستمرة في قطاع التنقل.

وأضاف: بينما كان النمو أحد أهم السمات المميزة لعام 2022، بدأنا العام الجاري بالتركيز على النمو والاستدامة، وبما أن 2023 عام الاستدامة في الدولة، سنركز على أن تسهم أعمالنا في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوطن، إلى جانب استمرارنا في تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا.

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