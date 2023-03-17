إطلاق «بارك فيوز ريزيدنسيز» بمشروع «وصل1» في زعبيل

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، إطلاق مشروعها «بارك فيوز ريزيدنسيز»، المرحلة الجديدة من المشروع الرئيسي متعدد الاستخدامات وصل1 المطل على حديقة زعبيل على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو ماكس، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيراً من المشترين في أول يوم من إطلاق المبيعات.

ويأتي إطلاق المشروع بعد أن تمكنت وصل من بيع وتسليم كافة المشاريع ضمن مراحل وصل1 السابقة، وهي «بارك غيت ريزيدنسيز» و «1 ريزيدنسيز». ويتكون «بارك فيوز ريزيدنسيز» من برجين بمواصفات فاخرة، وسيطلق البرج الأول (ب) للبيع، حيث تطرح وصل 465 وحدة موزعة على 44 طابقاً. ويتكون مشروع وصل1 من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر 3500 وحدة سكنية و150000 قدم مربعة لمساحات التجزئة.

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