«بي دبليو سي»: الدمج والاستحواذ في المنطقة تركز بالإمارات والسعودية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها الخاص بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط للعام 2023 تحت عنوان «استثنائية منطقة الخليج تستحدث فرصاً للدمج والاستحواذ على الرغم من العقبات العالمية». ويقدّم هذا التقرير معطيات حول صفقات الدمج والاستحواذ وأنشطة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وشكّلت أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة استثناءً كبيراً مقارنةً بأنماط التباطؤ العالمية. فقد تمكّنت المنطقة من المحافظة على نمط نمو تصاعدي خلال 2022 مع صفقات فاقت قيمتها المليار دولار عبر قطاعات متعددة. وتركّزت النسبة الأكبر من أنشطة الدمج والاستحواذ بالمنطقة في الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، التي سجّلت مجتمعةً 563 صفقة أي 89 % من الصفقات المبرمة في المنطقة.

وشهدت الإمارات والسعودية النمو السنوي الأسرع في ما يتعلّق بالصفقات، فقد ارتفع حجم الصفقات فيها بـ 9 % و6 % على التوالي ،وتمحورت أنشطة الصفقات في الإمارات بالدرجة الأولى حول أسواق السلع الاستهلاكية والتكنولوجيا والخدمات الصناعية والمالية. وتشير ظروف السوق بداية 2023 إلى أن الشرق الأوسط منطقة جاذبة لصفقات الدمج والاستحواذ .

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