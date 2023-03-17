«العقار» و«البنوك» يعززان سيولة الأسهم المحلية بـ 1.65 مليار

المصدر: دبي - محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.65 مليار درهم في ختام تعاملات أمس، مع تركزها بشكل رئيسي على أسهم العقار والبنوك والطاقة.

وتوزعت السيولة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و254.44 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول أكثر من 360 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 20.2 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9441.88 نقطة، فيما أغلق مؤشر سوق دبي العام عند 3306.81 نقاط.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 358.83 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 125.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 77.85 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» بسيولة 76.18 مليون درهم.

وفى سوق دبي، تصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 55.32 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً نحو 27.07 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» بسيولة 24.76 مليون درهم، و«سالك» 21.98 مليون درهم.

وارتفع في دبي أسهم دار تكافل 10.95%، وأمانات 10.49%، وإعمار العقارية 0.38%، ودبي الإسلامي 0.73%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز