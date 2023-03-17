«الاتحادية للضرائب» تطلق مبادرة «باقة موَفَّق» للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مبادرة «باقة موَفَّق» لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.

وأشارت إلى أن المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في المسرعات الحكومية، والتي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالبدء في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، وذلك من خلال مشروعات تحولية كبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وتُحدث نقلات نوعية في الاقتصاد، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي. ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في النظام الضريبي الوصول للباقة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية «إمارات تاكس».

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أمس، أن «باقة موَفَّق» تقدّم حلولاً ضريبية مبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في النظام الضريبي حالياً، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية، وذلك عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خصيصاً لتناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقدرات القائمين على هذه الشركات لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وقال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: توفر الباقة العديد من المميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الاستفادة منها من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية، والتي من شأنها المساهمة في الالتزام الذاتي ورفع الوعي بالتشريعات الضريبية، علماً بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذلك تضع الهيئة هذا القطاع المهم ضمن أولوياتها التوعوية فضلاً عن التواصل مع القطاعات الأخرى. وأوضحت الهيئة أن الباقة توفر مميزات وحوافز متنوعة للامتثال الضريبي منها عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح حجز مواعيد مباشرة مع مديري حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، والاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، ومنح أولوية تقديم الخدمات لممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت أن مميزات باقة موفق تشمل كذلك تنظيم ورش عمل توعوية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في الباقة.

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