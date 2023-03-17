شراكات لـ«دبي للسلع» مع أهم جهات «البلوك تشين» و«الميتافيرس» في كوريا الجنوبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة توقيع مذكرات تفاهم مع بعض أهم الجهات في كوريا الجنوبية في قطاع تقنية البلوك تشين والميتافيرس، بهدف تعزيز مكانة دبي الرائدة كمركز لأعمال قطاع الويب 3 على مستوى العالم.

وقع المركز مذكرتي تفاهم مع جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية (KBIPA) ومدينة سونغنام، وذلك خلال الحملة الترويجية «وُجد من أجل التجارة»، التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة في كوريا الجنوبية، وبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز تقنيات الويب 3 وتحفيز تبني هذه التقنيات عالمياً، وإتاحة فرص النمو لشركات كوريا الجنوبية في قطاع الويب 3 ودعمها في تأسيس أعمالها عبر «مركز الألعاب» و«مركز كريبتو» التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة.

وسلط كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة خلال الفعاليات التي أُقيمت أثناء الحملة الترويجية في كل من مدينة سيول ومقاطعة غيونغي، وحضرها أكثر من 500 من ممثلي مجتمع الأعمال في كوريا الجنوبية، الضوء على الفرص المتاحة في دبي. وقد أكدوا الأهمية المتزايدة لكوريا الجنوبية في مشهد التجارة العالمية، وكذلك النمو الكبير الذي يشهده «مركز الكريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث يمثل قطاع تقنية الويب 3 في كوريا الجنوبية سوقاً مستهدفاً رئيسياً للمركز. حضر الفعالية عبدالله النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوريا، حيث أكد الفرص الواعدة أمام الإمارات وكوريا الجنوبية في قطاعات الأعمال وأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: يأتي توقيع مذكرتي التفاهم مع جمعية تعزيز صناعة البلوك تشين الكورية ومدينة سونغنام في وقت مثالي، إذ نواصل حالياً تسريع عجلة النمو ودعم الأعمال في هذه القطاعات. ونحن فخورون بالمساهمة في توطيد العلاقات الاقتصادية المتينة والمرنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي تعكس العلاقات المتنامية والودية التي لطالما تشاركها البلدان.

وأضاف: تؤكد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس يون سوك يول إلى الإمارات والاتفاقيات الـ23 الموقعة خلال منتدى الأعمال الإماراتي الكوري الأهمية الحيوية للعلاقات بين البلدين. وتعزز الحملة الترويجية العلاقة بين المركزوكوريا الجنوبية وترفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي مع وجود أكثر من 80 شركة من كوريا الجنوبية في المركز. وقام المركز بزيارة سيول وبوسان في أواخر 2022 وتم الاتفاق على شراكات تجارية مع جهات فاعلة رئيسية مثل مدينة بوسان الحضرية لربط منظومة البلوك تشين بدبي وبوسان من خلال استضافة فعاليات ومشاركة المعرفة وربط أعمال العملات الرقمية وقطاع تقنيات البلوك تشين والويب 3 في المدينتين. واستقطب المركز 3049 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة في عام 2022، ما يمثل رقماً قياسياً وزيادة قدرها 23 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى أكثر من 22000 شركة.

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