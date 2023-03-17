«أمانات» تدرس إعادة شراء 5 % من أسهمها

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق مجلس إدارة شركة أمانات القابضة خلال اجتماعه أمس على إدراج مقترح عملية شراء الشركة لأسهمها بنسبة 5 % في جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة لموافقة المساهمين بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وذكرت الشركة أن المجلس أقر خلال الاجتماع التاريخ الجديد لانعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة على أن تكون الاثنين 17 أبريل، شريطة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع. وتم تكليف جون إيرلند بمهام الرئيس التنفيذي بالإنابة، بعد استقالة الرئيس التنفيذي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز