سوني: جيل الشباب المحرك الرئيسي لسوق الإلكترونيات في الإمارات

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

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أكد جوبين جويجو، المدير الإداري للاستراتيجية في سوني للشرق الأوسط وأفريقيا أن جيل الشباب هو المحرك الرئيسي لسوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات، مؤكداً نمو إجمالي مبيعات الشركة في الإمارات بنسبة 14%، فيما نمت مبيعات الشركة الموجهة للشباب بنسبة 50% في الفترة نفسها.

وتوقع جويجو في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن يحقق سوق الإلكترونيات في الدولة نمواً ثنائي الرقم نهاية العام الحالي، لافتاً إلى أن جيل «زد» أو المواليد بين أعوام 1998 و2016، سيكونون مسؤولين عن إدارة دفة الاقتصاد في الإمارات والعالم بحلول 2030، ومشيراً إلى أن عملاق التقنية الياباني تضع متطلبات الشباب، الذين سيشكلون الشريحة الأكبر عدداً على مستوى العالم بحلول 2027، بواقع 2,3 مليار نسمة، ورغباتهم نصب أعينها قبل تطوير منتجاتها.

وأضاف: «يقضي شباب الإمارات معظم أوقاتهم اليوم مع إحدى وسائل الإعلام الحديث أو مشاهدة التلفاز أو اللعب والاستماع للموسيقى أو إنشاء المحتوى باستخدام كاميرات تصوير المحتوى الرقمي وسماعات الصوت المتحركة واللاسلكية. وقد كانت شريحة الشباب مسؤولة عن إطلاق فئات منتجات جديدة مثل كاميرات تصوير وإنشاء المحتوى المرئي، ومنتجات اللعب الرقمي، ونعتقد أن الشباب كانوا مسؤولين عن نحو 50-60% من مبيعاتنا خلال العام الماضي وهذا العام، ونعتقد أن هذا التوجه سيتسمر خلال العام المقبل كذلك».

الذكاء الاصطناعي

وأفاد جويجو أن الإمكانات التي يفتحها الذكاء الاصطناعي ستكون أحد أهم محركات الابتكار في سوني، وسوق الإلكترونيات الاستهلاكية بشكل عام كذلك خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي في معالج XR في أجهزة التلفزيون برافيا، حيث يستطيع هذا المحرك تحديد نوعية وجودة بيانات البث، وتوفير صور هي أقرب إلى ما تراه العين البشرية في الواقع.

وأضاف جويجو: إن سوني حققت نمواً إجمالياً قوياً نهاية العام الماضي بمعدل 14% عبر كل فئات المنتجات الرئيسية في الإمارات، فيما تصدرت مبيعات السماعات الشريطية الفاخرة من سوني نسبة النمو الأكبر بواقع 120% في الشرق الأوسط وإفريقيا، تلتها فئة كاميرات التصوير الرقمي بـنسبة 37%، وأجهزة الصوت النقالة بنسبة 26%، أما أجهزة التلفزيونات OLED و Mini LED فقد ارتفعت بنسبة 11%.

وأضاف: «في عام 2023، تتطلع سوني إلى تحقيق نموٍّ ثابت في إجمالي أعمالها في المنطقة وحتى زيادة حصتها في السوق، ولتحقيق هذه الرؤية تخطط شركة الإلكترونيات الاستهلاكية العملاقة لزيادة التعاون بين أصحاب المصلحة والمستهلكين، من خلال تعزيز تجربة التسوق عبر Sonyworld، منصة التجارة الإلكترونية ذات المزايا الفريدة.

كما تحافظ سوني الشرق الأوسط وأفريقيا على تركيزها في الحفاظ على قيادة السوق من خلال المنتجات الجديدة والمبتكرة في مختلف فئات التركيز الأساسية مثل التلفزيونات والتصوير الرقمي والمنتجات الصوتية».

وتعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إحدى أسرع المناطق نمواً بالنسبة لتلفزيونات الشاشات الكبيرة من سوني، وخصوصاً بالنسبة للتلفزيونات ذات مقاس 75 بوصة، ومقاس 85 بوصة، وتتمتع بأكبر حصة سوقية في دول مجلس التعاون الخليجي.

منتجات جديدة

وستطرح سوني في أسواق الإمارات في مايو المقبل 23 موديلاً جديداً من أجهزة التلفاز، منها 13 تلفزيوناً من فئة «برافيا إكس آر» BRAVIA XR المحسنة بتقنية XR المميزة. وبعد الإطلاق الناجح لسماعات الكمبيوتر الشخصي INZONE ستصدر سوني أيضاً طرازاً جديداً من شاشة ألعاب INZONE M9، بدقة 4K وشاشة Full Array، حيث ستضفي شاشات ألعاب INZONE مستوى جديداً من تجربة الألعاب للاعبين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف جوبين: «على صعيد سلوكيات الشراء، شهدنا زيادة ملحوظة في مبيعات أجهزة التلفزيون عبر الإنترنت، مدفوعة بتحول المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية. وفي الوقت الراهن يقدر حجم مبيعات أجهزة تلفزيون سوني في المنطقة عبر الإنترنت إلى 20%، مقارنة بنسبة 10% قبل الجائحة، ومع ذلك لا تزال متاجر التجزئة الفعلية هي الخيار الأكثر شيوعاً، حيث يرغب المستهلكون في تجربة وتقييم المزايا قبل الشراء».

المنتجات الصوتية

وفي فئة المنتجات الصوتية المحمولة سجلت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا زيادة مطردة في مختلف مبيعات السماعات اللاسلكية تماماً، وسماعات الرأس بتقنية «بلوتوث» وسماعات الألعاب.

وكان هذا النمو مدفوعاً بحب الجيل الجديد من المستهلكين للأجهزة العصرية القابلة للارتداء، والارتفاع الملحوظ في استهلاك المحتوى الرقمي مثل الموسيقى والألعاب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة السفر في حقبة ما بعد الجائحة مما عزز الطلب على السماعات ذات تقنية إلغاء الضجيج.

الكاميرات الرقمية

وفي مجال الكاميرات الرقمية، تواصل سوني قيادة قطاع كاميرات الإطار الكامل مع التحول المستمر لمستخدمي كاميرات DSLR إلى الكاميرات دون مرآة، وشهدت الشركة نمواً هائلاً في قطاع الكاميرات دون مرآة بالإمارات يقدر بـ 60% من حصة السوق، علاوة على تزايد عدد صناع المحتوى، بفضل Alpha Universe.

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