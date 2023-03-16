غرفة رأس الخيمة تبحث سبل تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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استقبل يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس غرفة تجارة رأس الخيمة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشاب، في مقر الغرفة، ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، بحضور محمد حسن السبب مدير عام الغرفة بالوكالة، وإيمان الهياس مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال، حيث ثمّن إسماعيل في بداية اللقاء زيارة القنصل العام لغرفة رأس الخيمة، مبدياً تطلعه بأن تسهم في الوصول إلى آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية، وبما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، مستعرضاً الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، وما تتميز به كذلك من تراث ثقافي وموقع جغرافي وطبيعة ساحرة مختلفة بين السهول الخصبة والجبال والشواطئ.

وأشار إسماعيل إلى أن غرفة رأس الخيمة وانطلاقاً من دورها الرائد في دعم قطاع الأعمال في الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام، فإنها على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين إمارة رأس الخيمة والولايات المتحدة الأمريكية في العام 2021 بلغ نحو 848,5 مليون درهم، وقد استحوذت الواردات على الجزء الأكبر من حجم التبادل، فقد بلغت قيمة الواردات من أمريكا نحو 552 مليون درهم بنسبة 65 %، أما الصادرات إلى أمريكا فبلغت قيمتها تقريباً 288 مليون درهم بنسبة 34 %، لافتاً إلى أن عدد شهادات المنشأ الصادرة من أعضاء الغرفة لعام 2022 إلى أمريكا بلغ نحو 660 شهادة بقيمة 393,7 مليون درهم، كما بلغ عدد المنشآت الأمريكية المسجلة في غرفة رأس الخيمة 36 منشأة توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهتها أشادت ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي، بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وبما تشهده الإمارات عامة ورأس الخيمة خاصة من نهضة حضارية شاملة في كل الميادين، مؤكدة أن دولة الإمارات بوجه عام وإمارة رأس الخيمة بوجه خاص تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانيات اقتصادية جاذبة للأعمال، لافتة إلى أنها تتطلع إلى مواصلة الجهود العملية، لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة والتي يمكن أن تتوفّر للمستثمرين لكلا الطرفين، وبالشكل الذي يخدم المصالح الثنائية المشتركة، وإمكانية تبادل المشاركة في كل المعارض التي يتم تنظيمها، سواء بإمارة رأس الخيمة أو بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

[يوسف إسماعيل والمسؤولون خلال استقبال ميجان جريجونيس في مقر غرفة رأس الخيمة | البيان]

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