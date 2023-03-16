مركز دبي التجاري العالمي يطلق مجلسه الرمضاني بخدمات الضيافة الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مركز دبي التجاري العالمي، للترحيب بضيوفه من مواطنين ومقيمين وشركات وسياح، في مجلسه الرمضاني الشهير، في وقت لاحق من هذا الشهر، لتجربة إفطار وسحور مميزة، في قلب منطقة الأعمال المركزية في دبي.

ويعد المجلس أحد أقدم الوجهات الرمضانية التي تشهدها إمارة دبي كل عام، حيث استضاف المجلس في رحابه نخبةً من كبار الشخصيات، ووفود الشركات والعائلات من الباحثين عن وجهة رمضانية تجمعهم معاً للاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور.

وتعود هذه الوجهة الرمضانية المفضلة لدى أفراد المجتمع هذا العام، لتقدّم خيارات المأكولات وفنون الضيافة من مركز دبي التجاري العالمي، والحائزة على العديد من الجوائز، كما تستحضر هذه الوجهة رمزية شهر رمضان المبارك، من خلال ديكورات راقية وعصرية مستوحاة من الأرابيسك، بالإضافة إلى عروض ترفيهية مباشرة، تجمع الضيوف معاً خلال الشهر الفضيل.

ويدعو مركز دبي التجاري العالمي، المجموعات الصغيرة والكبيرة، للاستمتاع بمجموعة مختارة من باقات الإفطار والسحور، والتي تتميز ببوفيه عالمي، وقوائم طعام مع خيارات مميزة من الأطباق العالمية والمأكولات الشهيرة من الشرق الأوسط والإمارات، ويقدّم المجلس الرمضاني في مركز دبي التجاري العالمي هذا العام، قائمة تضم أصنافاً شهية مع محطات الطهي الحي والحلويات والآيس كريم، كما يوفّر خيارات شهية في ركن السوشي وقسم المخبوزات الطازجة.

وقال ماهر عبد الكريم جلفار نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: «شهر رمضان المبارك فرصة للتأمل والتفكّر في القيم الفضيلة، هو وقت يجتمع فيه أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء، للاستمتاع بأجمل الأوقات والتجارب المميزة، ولطالما كان مجلسنا الرمضاني الوجهة المفضلة عاماً بعد عام، فهو يرحب بالضيوف في أجواء رمضانية تتناسب مع روح الشهر الفضيل، ويقدّم خيارات طعام استثنائية، تتناسب مع أذواق جمهور متعدد الثقافات، ليمنحهم تجربة خاصة لا تُنسى».

وللضيوف الباحثين عن تجربة خاصة، ترحب ردهة المجلس الرمضاني بالمجموعات الصغيرة التي تتسع لغاية ثمانية ضيوف على السحور، ويمكن للمجموعات الكبيرة الاستمتاع في المنطقة المخصصة للإفطار، فيما يمكن لضيوف السحور الاستمتاع بتجربتهم في المناطق الخاصة، ومجالس كبار الشخصيات. ويمكن إجراء الحجوزات لتغطي الشهر الكريم، بخصم 20 % على الحجز المسبق، شاملةً مواقف مجانية للسيارات لكبار الشخصيات.

ويتوفر بوفيه الإفطار كل يوم من الساعة 6:00 - 8:30 مساءً، مع موقف سيارات مجاني حتى الساعة 8:30 مساءً في موقف السيارات متعدد الطوابق، أو موقف سيارات بلازا المعارض مقابل فندق إيبيس.

وتضم قائمة السحور أكثر من 70 طبقاً شهياً، وهي متوفرة من الساعة 9 مساءً وحتى 3 صباحاً في أيام الأسبوع، وحتى الساعة 4 صباحاً يومي الجمعة والسبت، ويتم تقديم الشيشة ابتداءً من الساعة 9 مساءً. ويمكن للضيوف ركن سياراتهم في موقف السيارات متعدد الطوابق في شارع المعارض مجاناً، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر موقف سيارات بلازا المعارض (مقابل فندق إيبيس)، وموقف سيارات كبار الشخصيات (قاعة الشيخ سعيد 3)، خيارات مدفوعة الأجر لركن السيارات.

ويدعو المجلس الرمضاني الضيوف لإتمام حجوزاتهم بشكل مسبق، حيث إن الحضور دون حجز مسبق، يخضع لتوفر الأماكن. كما يُطلب من الضيوف ارتداء ملابس محتشمة، مع تغطية الساقين والأكتاف.

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