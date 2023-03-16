250 مليون دولار لإطلاق صندوق للاستثمار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت «سيلزفورس فينتشرز»، ذراع الاستثمار العالمي لشركة «سيلزفورس» الأمريكية، صندوقاً جديداً بقيمة 250 مليون دولار للاستثمار في الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف تعزيز منظومة الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال وإطلاق شرارة التعاون لأجل تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول.

وتأتي هذه المبادرة في ضوء تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي على قائمة أولويات ثلثي قادة الأعمال خلال الثمانية عشر شهراً المقبلة، والذين أعربوا عن استمرار المخاوف التقنية والأخلاقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي كمصدر قلق كبير.

وجاء الإعلان عن الصندوق الجديد خلال فعاليات مؤتمر مطوري «سيلزفورس» TrailblazerDX، وسيضخ الصندوق استثماراته مبدئياً في أربع شركات، تشمل أنثروبيك Anthropic، وكوهير Cohere، وهارث إيه آي Hearth.AI، ويو دوت كوم You.com، وهي شركات أثبتت قدرتها على إحداث نقلة نوعية في مجال برمجة التطبيقات والتأثير بشكل هادف على أسلوب عمل المستخدمين النهائيين باتباع عمليات تطوير موثوقة ومسؤولة.

وبهذه المناسبة، قال جون سومورجاي، النائب التنفيذي لرئيس التطوير المؤسسي والاستثمار لدى «سيلزفورس»: «منذ أكثر من عقد وشركة سيلزفورس فينتشرز تبذل الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المؤسسية ذات الإمكانات الواعدة، وتأتي هذه الاستثمارات الأولية التي قدمها الصندوق لشركات الذكاء الاصطناعي التوليدي منسجمة تماماً مع هذه الاستراتيجية».

من جانبه قال ريتشارد سوتشر، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «يو دوت كوم»: «نحن متحمسون للشراكة مع سيلزفورس فينتشرز في هذه الحقبة الجديدة من الذكاء الاصطناعي المسؤول. ومن خلال باقات التطبيقات ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي نقدمها أصبح بإمكان المستخدمين من الشركات إنجاز المزيد، بدءاً من العثور على الأشخاص عبر وسائل التواصل وعمل ملخصات للموضوعات المعقدة وكتابة البرمجيات باستخدام لغات برمجية مختلفة وإنتاج صور ابتكارية من دون قيود حقوق النشر، وصولاً إلى كتابة المدونات والنصوص التسويقية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وندعو بهذه المناسبة إلى تضافر الجهود مع شركتنا You.com خلال عملها على تمهيد الطريق نحو مستقبل تسوده الإنتاجية المعززة وإنجاز العمل بكفاءة».

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