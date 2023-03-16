دبي تشهد تكريم أفضل الوكلاء العقاريين في الإمارات 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت دبي حفل تكريم أفضل الوكالات العقارية والوكلاء العقاريين الذين كان أداؤهم استثنائياً خلال العام 2022، تحت شعار (معاً أقوى 2022) من خلال بوابتي العقارات في المنطقة «بيوت ودوبيزل» ليضم كافة الشركات العقارية والوكلاء العقاريين المتأهلين للتصفيات النهائية من كافة إمارات الدولة.

وتضمنت جوائز «بيوت ودوبيزل» معاً أقوى 2022، نحو 23 فئة مختلفة، تكرم ضمنها الوسطاء العقاريين والوكالات العقارية على إنجازاتهم المتميزة وجودة خدماتهم العالية في المجال العقاري خلال عام 2022.

وفازت شركة «ألسوب وألسوب» بجائزة الوكالة العقارية المثالية في دبي لعام 2022، بينما حازت «نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات» على لقب الوكالة العقارية المثالية في أبوظبي لعام 2022، كما نالت «ميا للعقارات» على جائزة الوكالة العقارية المثالية في الإمارات الشمالية لعام 2022.

وقال المدير التنفيذي لـ«بيوت ودوبيزل» ورئيس مجموعة «إي إم بي جي» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيدر علي خان: «لقد كان حقاً عاماً مميزاً لنا وللسوق العقاري ككل، لذلك، أردنا الاحتفال بذلك بشدة مع شركائنا الرائعين. نحن نؤمن بأهمية تقدير الجهود والثناء على الإنجازات التي تعزز بدورها الحفاظ على الروح التنافسية وتضمن بقاء مستوى معايير الجودة عالية. إن الفوز بجائزة مقدمة من بوابتين عقاريتين رائدتين حتماً ليس بالأمر الهين، لذلك يجب أن يشعر كل من ترشح لنيل هذه الجائزة أو من حاز عليها بالفخر الكبير. يمثل هؤلاء الوكلاء العقاريون والوكالات العقارية أفضل ما في السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة، ونحن فخورون للغاية بأن نكون شركاء لخبراء عقاريين بهذا المستوى».

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