«ألف» تسلم 70 % من وحدات أسواق الممشى السكنية

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة، عن تسليم 70% من الوحدات السكنية للمستثمرين في أسواق الممشى. إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة ألف التي تواصل على تقديم المشاريع المتميزة وذات الجودة العالية في كلا القطاعين، التجزئة والعقاري.

قالت مجموعة ألف: «نحن فخورون بتسليم 70% من شقق الممشى بالشارقة بعد العمل الاستثنائي الذي قامت به مجموعتنا في هذا المشروع، ليحصل عملاؤنا على أعلى جودة ممكنة من العقارات المتميزة وتوفير أقصى سبل الراحة للسكّان والزوّار، وهو ما يعكس رؤيتنا، ويدعم الإستدامة في إمارة الشارقة على المدى الطويل، ويسلط الضوء عليها كوجهة جذابة على الصعيدين المحلي والدولي».

يتميز المشروع بمزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم، مصممة بدقة ومنسقة وفقاً لاحتياجات السكان، مما يسمح بالتمتع بكافة أساليب الراحة والرفاهية.

يقع مشروع «الممشى» في قلب الشارقة الجديدة، وهو مجتمع نابض بالحياة يوفر للمقيمين أسلوب حياة راقياً لا مثيل له. ويسعى المشروع الذي تحول إلى واجهة عصرية ومتطورة مناسبة لجميع الأعمار، إلى عرض المواهب المحلية وريادة الأعمال.

تم تصميم مشروع «الممشى الشارقة»، ليكون أول مجتمع خال من السيارات في إمارة الشارقة، بهدف السماح للعائلات بعيش حياة أكثر أماناً وسعادة وصحة، كما يضم الممشى ممرات ومسارات عديدة للمشي،،كما يتميز بغناه بالحدائق الخضراء والمناطق المفتوحة التي تكمل جمال المشهد ليمثل الممشى مشروعاً متكاملاً لأسلوب الحياة العصرية. وتشمل وسائل الراحة المتوفرة للمقيمين هي وحمامات السباحة وصالات الألعاب الرياضية والحدائق ذات المناظر الطبيعية والمنتزهات ومناطق لعب الأطفال.

وتسعى مجموعة ألف، لضمان تسليم باقي شقق مشروع «الممشى» في أقرب وقت، مع ضمان الاهتمام بخدمات السكان والمستثمرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز