إطلاق «بارك فيوز ريزيدنسيز» ضمن مشروع «وصل1» في زعبيل

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة وصل لإدارة الأصول، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، عن إطلاق مشروعها «بارك فيوز ريزيدنسيز»، المرحلة الجديدة من المشروع الرئيسي متعدد الاستخدامات وصل1 المطل على حديقة زعبيل على شارع الشيخ زايد بالقرب من محطة مترو ماكس، حيث شهد المشروع إقبالاً كبيراً من المشترين في أول يوم من إطلاق المبيعات.

ويأتي إطلاق المشروع الجديد بعد أن تمكنت وصل من بيع وتسليم كافة المشاريع ضمن مراحل وصل1 السابقة، وهي «بارك غيت ريزيدنسيز» و «1 ريزيدنسيز».

ويتكون «بارك فيوز ريزيدنسيز» من برجين يحملان مواصفات فاخرة، وسيطلق البرج الأول (ب) للبيع، حيث تطرح وصل 465 وحدة موزعة على 44 طابقاً، وتتألف من شقق بغرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف وعدد من وحدات التجزئة، بأسعار تبدأ من 1.3 مليون درهم للشقة من غرفة واحدة. ويمكن للمشترين المهتمين زيارة مركز المبيعات في مركز وصل لتجربة العملاء على شارع الشيخ زايد.

ويمكن للمقيمين الاستفادة من المرافق الاستثنائية في المشروع، بما في ذلك المسطحات الخضراء وحمام السباحة وملاعب الأطفال، مع وجود صالة الألعاب الرياضية المجهزة بالكامل، وقاعة متعددة الأغراض، ومجموعة من المرافق الترفيهية الأخرى. والجدير بالذكر أن وصل قامت بتعيين شركة «سانغ يونغ» مقاولاً للمشروع لسجلها الحافل بإنجاز العديد من مشاريع وصل السابقة.

يشار إلى أن مشروع وصل1 يتكون من 13 برجاً متعددة الأغراض، ويوفر ما يزيد عن 3500 وحدة سكنية و 150.000 قدم مربعة من مساحات التجزئة. وسيشمل هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 1.3 مليون قدم مربعة، مرافق للضيافة وأخرى ترفيهية وعدداً من المطاعم والمقاهي، ليكون بمثابة مجمع سكني فريد في قلب المدينة.

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