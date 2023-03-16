«داماك» تتعاقد مع «أيما للإنشاءات» لبناء منتجعها في المالديف بـ 544 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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منحت مجموعة داماك، ممثلةً في ذراع التطوير العقاري التابعة لها «داماك العقارية»، شركة أيما للإنشاءات الخاصة المحدودة، عقداً لبدء أعمال البناء الرئيسية لمشروعها الفاخر في المالديف، منتجع ماندرين أورينتال بوليدهوفارو ريف، الذي يضم 120 فيلا، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً.

وبموجب العقد الذي تصل قيمته إلى نحو 544 مليون درهم، ستباشر شركة أيما للإنشاءات في بناء سلسلة من الوحدات الراقية في المنتجع، التي ستمتد عبر ثلاث جزر خاصة في واحدة من أبرز الوجهات الاستوائية الفاخرة والرائدة على مستوى العالم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في داماك العقارية: «نحن على ثقة تامة بقدرات شركة أيما للإنشاءات الخاصة المحدودة، التي فاق سجلها الحافل والتزامها لتنفيذ المشروع، كل توقعاتنا خلال عملية تدقيق واسعة النطاق وتنافسية للغاية. وتتطلع داماك العقارية إلى رؤية ثمار هذا المشروع العقاري الرفيع المستوى، الذي يُعدُّ الأول من نوعه بالنسبة لمجموعتنا، في جميع أنحاء جزر المالديف الساحرة».

ويقع المنتجع الفاخر الذي تبلغ مساحته 34 هكتاراً، والمقرر افتتاحه في عام 2025، في «بوليدهوفارو ريف» في جنوب جزيرة مالي أتول. ويُمكن الوصول بسهولة إلى هذا الموقع الاستوائي البكر من خلال رحلة باليخت لمدة 30 دقيقة من مطار فيلانا الدولي أو عبر وسائل نقل مائي أخرى. ويتميز المنتجع بشواطئه الرملية البيضاء والشعاب المرجانية النابضة بالحياة، وسيقدم لضيوفه مجموعة من الأنشطة الترفيهية والرياضات المائية، بالإضافة إلى تجارب الطهي وجلسات الاستجمام الصحية، وغيرها من الأنشطة.

ومن المقرر أن تسلم شركة أيما للإنشاءات 120 فيلا منفصلة، 64 منها فوق الماء و56 فيلا مطلة على شاطئ البحر. وستوفر هذه الفلل، التي من المقرر أن تكون من أكبر الفلل المتاحة في السوق العقاري، أحواض سباحة خاصة وإطلالات خلابة على المحيط.

وسيتمكن رواد المنتجع أيضاً من الاختيار من بين ثمانية منافذ لتناول الطعام، بما في ذلك ثلاثة مطاعم متخصصة ومكان حصري ومنافذ لتناول المشروبات بجانب حوض السباحة. علاوة على ذلك، ستتوفر مساحات مخصصة للضيوف لإقامة الفعاليات الداخلية والخارجية، والمصممة لتلبية مجموعة واسعة من الاستخدامات.

وسيشمل المنتجع أيضاً مرافق الصحة الغامرة، التي تقع في حدائق المنتجع الاستوائية. وسيقدم فريق خبراء الصحة المتخصصون في ماندرين أورينتال، خدماته المميزة عبر 12 جناحاً علاجياً، بالإضافة إلى أحواض السباحة، والحمام التقليدي، والساونا، وغرف البخار، وصالون التجميل.

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