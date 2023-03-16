أشهر النكهات العالمية تزيّن مائدة «مهرجان دبي للمأكولات»

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، الاحتفالية الأكبر في المنطقة في مجال الطعام وفنون الطهي، في 21 أبريل، وتستمر حتى 7 مايو 2023، تأكيداً لمكانة دبي عاصمةً عالميةً لهذا المجال، بما تضمه نسخة هذا العام من أنشطة وفعاليات متنوعة، بمشاركة مئات المطاعم والمقاهي وأمهر الطهاة، ليقدم للجمهور تجارب طهي فريدة، ومفاهيم محلية وعالمية مبتكرة في مجال إعداد الطعام، على مدار 17 يوماً.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه دبي تعزيز مكانتها في مجال سياحة الطعام وقطاع المأكولات والمطاعم عالمياً، حيث سجل مشهد الطعام في الإمارة تطوراً لافتاً، ونمواً كبيراً على مدار العقد الماضي. وبرز هذا التطور من خلال تضاعف عدد المطاعم من 5,500 مطعم في عام 2013، إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبة للطابع العالمي للمدينة، التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوّعة الثقافات ومتعددة الأذواق.

وخلال العقد الماضي، تطور مشهد الطعام في دبي، حيث انتشرت عربات المأكولات الخفيفة والمطاعم الشاطئية، إضافة إلى ظهور العديد من المفاهيم الجديدة، والفعاليات المرتبطة بالطعام والوجهات الاستثنائية، بالإضافة إلى تجارب الطعام الطازج، وقاعات تناول الطعام المميزة، والتي توفر تجارب فريدة ومتنوعة، والتي يحرص مهرجان دبي للمأكولات على الاحتفاء بها كل عام. كذلك تحتضن دبي مواهب بارزة في مجال الطهي، نجحت في الفوز بجوائز عالمية، وسجلت حضوراً لافتاً في دليل ميشلان، ودليل غولت آند ميلو، إضافة إلى جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تجارب حصرية

ويتضمن مهرجان دبي للمأكولات، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، العديد من الفعاليات، ومن بينها أسبوع دبي للمطاعم، الذي انطلقت فعالياته في عام 2016، ويستمر هذا العام في توفير تجارب حصرية لتناول الطعام في عدد من أفضل مطاعم الإمارة، وبأسعار تنافسية. كما حققت المطاعم الجديدة والناشئة نمواً لافتاً، لتسهم في ترسيخ مكانة دبي على خارطة فنون الطهي العالمية. وتعكس هذه التطورات، مدى الازدهار الذي حققه قطاع المطاعم في دبي.

ويدعم المهرجان الجهود الرامية لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة، حيث يعد قطاع المطاعم وتجارب الطعام، من العناصر المؤثرة في الأداء السياحي للمدن، فيما يسهم التنوع في خيارات الطعام كذلك، في إرضاء مختلف الأذواق لكل الزوار من مختلف أنحاء العالم، وهو ما نجحت دبي في تحقيقه، باستقطاب أبرز وأهم سلاسل المطاعم العالمية، وأمهر الطهاة، ليزيد ذلك من التنوع الكبير في مشهد الطعام في الإمارة، والذي يمزج ما بين تجارب الطعام الخليجي والعربي، وكذلك أشهر المطابخ العالمية.

عاصمة سياحة الطعام

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يرسخ مهرجان دبي للمأكولات مكانة دبي العالمية في قطاع المأكولات والمطاعم وفنون الطهي، وتتميز دورة العام الحالي، بأنها الأكبر والأفضل، مع ما تقدمه من أفضل تجارب تناول الطعام في المدينة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن إبراز إمكانات وقدرات قطاع المأكولات، وكذلك أفضل مواهب فنون الطهي في الإمارة. وتشكل الدورة العاشرة من مهرجان دبي للمأكولات، بما تتضمنه من الفعاليات المفضلة التقليدية والعروض الجديدة، فرصة مثالية للاحتفال بمسيرة المهرجان الممتدة على مدار السنوات العشر الماضية، واستكشاف عروض الطعام المتنوعة في دبي، إلى جانب تسليط الضوء على شركائنا في قطاع المأكولات والمطاعم».

وأوضح الخاجة أن مهرجان دبي للمأكولات، يسهم من خلال تشجيع رواد الأعمال، وكذلك المطاعم على المشاركة فيه، في المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، سواء من خلال إثراء مشهد فنون الطهي والمطاعم وسياحة الطعام في المدينة، أو من خلال توفير الفرص لرواد الأعمال من المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في فعالياته وأنشطته المتنوعة، والتي تستقطب أعداداً متزايدة من الذواقة، سواء من داخل الدولة أو خارجها.

ويقدم مهرجان دبي للمأكولات 2023، برنامجه الأضخم، بما يتيح للزوار الاختيار بين مجموعة من الفعاليات والأنشطة المميزة، بما يشمل: مجموعة واسعة التنوّع من تجارب الطعام الاستثنائية، ضمن رحلة في عالم المذاقات، بما في ذلك الورش التفاعلية التخصصية، بإشراف أشهر الطهاة في دبي، وتشمل حصص لتحضير «الكافيار»، وأخرى لتقشير المحار، وجلسات تعليم الطهي للأطفال، إضافة إلى ورش تحضير «الميلك شيك» للأطفال، بالإضافة إلى جولات تذوق الطعام وموائد أشهر الطهاة، ووجبات العشاء الشهية، وجولات الطعام الخاصة بالمهرجان، وغيرها الكثير، بما يعزز قيمة المهرجان كحدث عائلي، يجد فيه جميع أفراد الأسرة، ومن مختلف الأعمار، تجربة مفيدة ومبهجة.

الطبق المميز

كما يضم البرنامج، فعالية أسبوع دبي للمطاعم الشهيرة، التي تقام بين 28 أبريل و7 مايو المقبل، وتوفر قوائم طعام خاصة بأسعار حصرية، في 50 من أفضل مطاعم دبي، بما فيها «3 فلس»، و«تورنو سوبيتو»، بإشراف الشيف ماسيمو بوتورا، و«بريد ستريت كيتشن» لجوردون رامزي، وديمون داك بإشراف ألفين ليونج، والمطبخ الفارسي من أريانا، و«أكيرا باك»، و«كويا»، و«كليب»، و«روكا»، و«كارنفال من تريسند»، و«ريف جابانيز كوشاياكي».

كما يشهد المهرجان هذا العام، عودة الفعالية المفضلة كانتين الشاطئ، برعاية اتصالات، والتي تقام خلف «صن ست مول»، في منطقة الجميرا، وتتضمن مجموعة من المأكولات والمطاعم المحلية الشهية، طيلة 17 يوماً.

واحتفالاً بدورته العاشرة، يوفر مهرجان دبي للمأكولات «الطبق المميز» بـ 10 دراهم، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بما تقدمه المطاعم والمقاهي من النكهات الكلاسيكية والأطباق الشهيرة، مقابل 10 دراهم فقط، على مدار فترة المهرجان.

ويتيح المهرجان لزواره من داخل الدولة وخارجها، فرصة الاستمتاع بعروض دبي المتميزة من المطاعم الراقية، والأطباق المتنوعة والفريدة، وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل لمهرجان دبي للمأكولات، في الأسابيع القادمة، مع فتح باب الحجز مطلع أبريل.

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