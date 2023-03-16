2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 635 مبايعة بقيمة 1.56 مليار درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 237.79 مليون درهم و598 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.32 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم وثالثة في الخوانيج الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 44 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 128 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 63 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 126 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 505.91 ملايين درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 38.87 مليون درهم و83 رهن فلل وشقق بقيمة 467.04 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الأولى بقيمة 202 مليون درهم وأخرى في منطقة منخول بقيمة 85 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 31 هبة بقيمة 69.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 15 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11 مليون درهم.

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