«الاتحادية للضرائب» تُطلق «باقة موفق» لتسهيل ممارسة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: وام

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أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب مُبادرة "باقة موَفَّق" لتسهيل ممارسة الأعمال والامتثال الضريبي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقدم الهيئة من خلالها العديد من الخدمات والحوافز والامتيازات المخصصة للقطاع.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إن المُبادرة تأتي في إطار استراتيجية الهيئة للمساهمة في المسرعات الحكومية، والتي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن جهودها لتجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بالبدء في تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، وذلك من خلال مشروعات تحولية كبرى وسريعة تركز على خلق الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، وتُحْدِث نقلات نوعية في الاقتصاد، وفي مختلف مجالات العمل الحكومي.

ويمكن الدخول لباقة موَفَّق من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة في النظام الضريبي من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية "إمارات تاكس".

وتقدم "باقة موَفَّق" حلولاً ضريبية مُبتكرة لتسهيل الامتثال الضريبي للشركات الصغيرة والمتوسطة المُسجلة في النظام الضريبي حالياً، بالإضافة إلى مواد تعليمية تثقيفية عن الأنظمة الضريبية، وذلك عبر آليات تتميز بالسرعة والدقة، حيث تم تصميمها خِصِّيصاً لِتُناسب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يتم من خلاله الاستفادة من طاقات وقُدرات القائمين على هذه الشركات لتمكينهم من أن يكونوا قوة دافعة للاقتصاد الوطني تعزيزاً لثقافة ريادة الأعمال والابتكار.

وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "كما أتي إطلاق "باقة موَفَّق" في إطار جهود الهيئة لدعم ومساندة الشباب في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز تمكين الشباب وتفعيل دورهم في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الاقتصادي".

وأضاف البستاني: "توفر "باقة موَفَّق" العديد من المميزات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكنهم الاستفادة منها من خلال المشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بأساسيات الإجراءات الضريبية، والتي من شأنها المساهمة في الالتزام الذاتي ورفع الوعي بالتشريعات الضريبية، علما بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، لذلك تضع الهيئة هذا القطاع الهام ضمن أولوياتها التوعوية فضلاً عن التواصل مع القطاعات الأخرى".

وأوضحت الهيئة أن "باقة موَفَّق" توفِّر مجموعة متنوعة من المُميزات والحوافز المُشجِّعة على الامتثال الضريبي؛ ومن بينها عروض أسعار تنافسية لبرامج وأنظمة محاسبية ضريبية منخفضة التكاليف لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تتيح الباقة حجز مواعيد مباشرة مع مدراء حسابات متخصصين في العلاقات الضريبية، كما يمكن للمسجلين في الباقة الاستفادة من عروض خدمات الوكلاء الضريبيين، بالإضافة إلى منح أولوية تقديم الخدمات لمُمثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن مميزات باقة موفق تشمل كذلك تنظيم ورش عمل توعوية مُخصَّصة للشركات الصغيرة والمُتوسطة المُسجَّلة في الباقة، وذلك لتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الهيئة وتوجهاتها المستقبلية وذلك لتعزيز الثقافة الضريبية لديهم، كما تمكن الباقة الهيئة الاتحادية للضرائب من الوقوف على التحديات التي قد تواجه هذا القطاع، ووضع آليات لمواجهتها وتجاوزها، كما تزود الباقة المُسجَّلين بمواد تعليمية مُعدّة خصيصاً لاحتياجاتهم حول الإجراءات الضريبية وكيفية تنفيذها بوسائل تعريفية مُبسَّطة لتشجيعهم ومساعدتهم على الامتثال الذاتي، بالإضافة إلى مُميزات أخرى سيتم الإعلان عنها في المرحلة المُقبلة.

وأكدت أن إطلاق "باقة موَفَّق" يأتي ضمن خطط الهيئة الاتحادية للضرائب للمحافظة على بيئة ضريبية مثالية مُشجِّعة على الامتثال الذاتي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبالتالي المساهمة في الجهود الحكومية المتواصلة لتشجيع رواد الأعمال، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدورهم المحوري في نجاح سياسات تنويع مصادر الدخل، وتنمية الموارد والقدرات البشرية.

وتوقعت الهيئة أن يؤدي تطبيق "باقة موَفَّق" إلى زيادة مستوى الوعي الضريبي لدى القائمين على هذه الشركات، وتوفير خدمات استباقية لهذه الشريحة الكبيرة من متعاملي الهيئة.

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