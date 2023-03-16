"أدنوك للتوزيع" تؤكد التزامها باستراتيجيتها للنمو خلال 2023

المصدر: وام

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أعلنت شركة “أدنوك للتوزيع” اليوم عن موافقة مساهميها على جميع البنود المطروحة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، بما في ذلك تعديل سياسة توزيعات الأرباح للعام 2023.

وقد أتاحت النتائج القوية التي حقّقتها الشركة خلال عام 2022 إلى جانب نموها المتواصل على وضع سياسة توزيعات أرباح مجزية تنص على توزيع أرباح بقيمة لا تقل عن 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم) للعام 2023 (مقارنة بتوزيعات تعادل 75% على الأقل من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للسياسة السابقة).

وستظل سياسة توزيعات الأرباح لما يلي ذلك من السنوات كما هي عليه بنسبة لا تقل عن 75% من الأرباح القابلة للتوزيع.

ويعكس إقرار السياسة الجديدة لتوزيعات الأرباح الوضع المالي القوي للشركة في نهاية عام 2022 والثقة في آفاق نموها وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية وافرة.

وتظل أدنوك للتوزيع واثقة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الاستراتيجية وتحقيق عائدات نقدية مستدامة لمساهميها.

كما وافق المساهمون أيضاً على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الثاني والأخير من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2022، والتي سيتم دفعها خلال شهر أبريل 2023.

وتأتي هذه التوزيعات في أعقاب توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.285 مليار درهم (10.285 فلس للسهم) عن النصف الأول من العام 2022، والتي تم دفعها في أكتوبر 2022 لتصل بذلك توزيعات الأرباح الإجمالية لعام 2022 ما قيمته 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم)، وهو ما يتوافق مع سياسية الشركة لتوزيعات الأرباح.

وخلال 2022، وسعت أدنوك للتوزيع شبكة محطاتها في الدولة إلى 502 محطة خدمة، في الوقت الذي افتتحت فيه 28 متجراً جديداً ليصل بذلك إجمالي عددها إلى 362 متجراً، بالإضافة إلى تجديد 42 متجراً آخر.

كما ركّزت الشركة طوال العام الماضي على خططها للتوسّع دولياً حيث وسعت شبكة محطاتها في المملكة العربية لتصل إلى 66 محطة خدمة.

وإلى جانب ذلك، عززت الشركة توسّعها الدولي بالاستحواذ على حصة 50% من أعمال شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر"، واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر بمحفظة أعمال تضم 240 محطة خدمة.

وتعمل الشركة في إطار هذا التوسع على تجديد 10 محطات خدمة رئيسية لتحمل العلامة التجارية لأدنوك للتوزيع حيث سيتم أول افتتاح مع متجر واحة أدنوك خلال الربع الثالث من العام 2023.كما تخطط أدنوك للتوزيع لتجديد التسع محطات الأخرى في عام 2024.

وعلاوة على ذلك، ستوفر أدنوك للتوزيع منتجاتها من زيوت التشحيم في السوق المصري بينما تواصل توسعة جميع قطاعات أعمالها دولياً.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة شركة "أدنوك للتوزيع": "تميّزت مسيرة "أدنوك للتوزيع" خلال عام 2022 بمضاعفة الجهود بهدف تحقيق النموّ، والتوسّع خارجياً إلى أسواق عالمية جديدة. بالإضافة للتركيز على صقل قدراتنا لاستشراف التوجهات المستقبلية لضمان مواكبة أعمالنا ومصالحنا للنمو والتطورات المستمرة في قطاع التنقّل، حيث بدأنا العمل على تطوير نموذج عمل أكثر مرونة يركز بشكل أساسي ومتزايد على مفهوم الاستدامة".

وأضاف : " بينما كان النموّ أحد أهم السمات المميزة لعام 2022، نبدأ عام 2023 مع التركيز على النمو والاستدامة، وبما أن عام 2023 هو عام الاستدامة في دولة الإمارات، سنركز على أن تساهم أعمالنا في دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوطن، إلى جانب استمرارنا في تقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهمينا ".

وفي هذا السياق، اتخذت أدنوك للتوزيع خطوات مهمة لتعزيز قدرة أعمالها على المنافسة في المستقبل، بما في ذلك من خلال المبادرات مثل الشراكة التي أُعلن عنها مؤخراً مع شركة "طاقة" لتأسيس المشروع المشترك "E2GO" الذي يهدف إلى إنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في مختلف أنحاء الدولة.

كما عززت الشركة خدمات نقاط شحن المركبات الكهربائية في الربع الأول من العام ليصل عددها إلى 36 نقطة شحن في جميع أنحاء الدولة، والتي ستعمل تحت مظلة E2Go.

كما أعلنت أدنوك للتوزيع عن خططها لخفض الانبعاثات الناتجة عن عملياتها وتقليص الكثافة الكربونية بنسبة 25% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحويل قرض حالي بقيمة 1.5 مليار دولار إلى قرض مرتبط بالاستدامة.

وخلال 2022، سجلت أدنوك نتائج مالية قوية حيث بلغت الأرباحً قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 3.52 مليار درهم، بزيادة بنسبة 15% على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي الربح بنسبة 22% على أساسي سنوي ليبلغ 2.75 مليار درهم.

كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية وسيولة نقدية وافرة، حيث بلغت سيولة الشركة 5.5 مليار درهم، تشمل 2.7 مليار درهم نقداً وما يعادله، و2.8 مليار درهم في صورة تسهيلات ائتمانية غير مستغلة، بينما بلغ معدّل صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 0.78 مرة.

وعلاوة على ذلك، سجلت معاملات غير الوقود زيادة بنسبة 15% خلال عام 2022، مدفوعة بالمبادرات الترويجية التي تركز على العملاء مثل برنامج مكافآت أدنوك وتحسين تجارب تسوق العملاء من خلال حملة تجديد متاجر واحة أدنوك.

وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "إن التدفقات النقدية القوية التي حققناها إلى جانب مركزنا المالي القوي قد زادت من متانة أسس أدنوك للتوزيع الممتدة على مدى 50 عاماً، مما يضمن قدرة الشركة على تنفيذ خططها للنمو خلال السنوات المقبلة، محلياً ودولياً".

وأضاف : "لقد حققنا العديد من النجاحات والإنجازات خلال عام 2022، لا سيما فيما يتعلّق بتوسعة شبكة محطات الخدمة والنمو الدولي، واستخدام أحدث التقنيات. وتعد صفقة الاستحواذ في مصر أكبر صفقة دولية في تاريخ الشركة، وستسهم في تعزيز حضورنا في أحد أكثر الأسواق ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك، توسعت شبكة محطاتنا لتتجاوز حاجز الــ500 محطة خدمة، بما في ذلك افتتاح المحطة المميزة رقم 222 على شارع الشيخ زايد في دبي التي توفر أفضل تجارب تسوق العملاء، وتستخدم فيها أحدث التكنولوجيات المتقدمة مجال الاستدامة".

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