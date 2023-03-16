الإمارات والكونغو تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

المصدر: وام

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بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي دينيس كريستل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في جمهورية الكونغو، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة في أبوظبي.

وقال معالي الزيودي: "جمهورية الكونغو شريك تجاري مهم لدولة الإمارات في أفريقيا ونتطلع إلى توسيع إطار التعاون معها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الماضية بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، وبما يصب في تحقيق أهدافهما التنموية المستدامة".

وأضاف: "حريصون على الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي، والاستفادة من الزخم الذي تشهده حركة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين في تنويع مظلة الاستثمارات المتبادلة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخلق مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال لاستكشاف الفرص المواتية في أسواق البلدين".

وناقش الجانبان آليات زيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في قطاعات النقل والتخزين، والموانئ واللوجستيات، والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية، وبما يدعم النمو المستدام لاقتصادهما ويعزز من مرونته وتنافسيته.

وأطلع معالي الزيودي الوزير الكونغولي على الخطوات التي قامت بها الدولة خلال المرحلة الماضية لتهيئة بيئة الأعمال تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في القطاعات كافة لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

وشهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2022، نحو 2.3 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2021. في حين يقدر إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الكونغو بنحو 57 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو وصلت إلى 59.2% مقارنة بعام 2021.

وبلغ إجمالي إعادة التصدير الإماراتي للأسواق الكونغولية نحو 170 مليون دولار خلال عام 2022، بنمو قدره 10%، مقارنة بعام 2021. فيما تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية الكونغو على مستوى مجموعة الدول العربية خلال عام 2021.

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