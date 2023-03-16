الإمارات الأولى إقليمياً على مؤشر أغلى علامات الدول

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت الإمارات للعام السادس على التوالي بصدارتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبوجودها ضمن قائمة الــ 20 الكبار عالمياً، على مؤشر أغلى العلامات التجارية للدول، الذي تصدره شركة «براند فاينينس» المتخصصة في أبحاث العلامات التجارية، بصفة سنوية.

وفي نسخة مبكرة ومختصرة من المؤشر الذي يصدر عادة في سبتمبر، اكتفت النسخة المبكرة بسرد أول 25 دولة فقط على المؤشر مع تحديد قيمة العلامة للمراكز العشرة الأولى.

ونالت الإمارات المركز الــ 16 عالمياً في المؤشر متقدمة مركزاً واحداً مقارنة مع إصدار العام الماضي، والذي نالت فيه المركز الــ 17، بينما احتفظت بالمركز الأول إقليمياً.

وتفوقت الدولة على كلٍ من السعودية، السويد، أيرلندا، البرازيل، المكسيك، بولندا، بلجيكا، روسيا، والنمسا، التي جاءت في المراكز من الــ 17 إلى الــ 25، على التوالي.

كما تفوقت الدولة أيضاً على سنغافورة، ماليزيا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، ونيوزيلندا، والتي جاءت جميعها خارج قائمة الــ 25 الأوائل على المؤشر. واحتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بصدارة أغلى العلامات التجارية للدول بقيمة 30.3 تريليون دولار، بالمقارنة مع 26.7 تريليون دولار في إصدار العام الماضي. كما احتفظت الصين بالمركز الثاني، بعد أن ارتفعت قيمة علامتها التجارية إلى 23 تريليون دولار، بالمقارنة مع 21.5 تريليون دولار العام الماضي. واحتفظت ألمانيا بالمركز الثالث. وجاءت المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، الهند، كندا، إيطاليا، كوريا الجنوبية، أستراليا، إسبانيا، هولندا، إندونيسيا، وسويسرا، في المراكز من الــ 4 إلى الــ 15، على التوالي.

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