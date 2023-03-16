«روائع رمضانية» بالقرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

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تستقبل القرية العالمية، شهر رمضان المبارك، بباقة متنوعة من الأنشطة والتجارب الثقافية والتراثية، تحت شعار «روائع رمضانية»، التي ستقام احتفاءً بالشهر الفضيل.

وتستضيف القرية العالمية مجدداً فعالية «مجلس العالم»، التي تتيح للضيوف فرصة فريدة لاختبار العادات والتقاليد الرمضانية في أجواء تراثية أصيلة، وسيتم تغيير ساعات العمل خلال شهر رمضان من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل يومياً، لإتاحة المزيد من الوقت للضيوف للاستمتاع بالفعاليات والأجواء المميزة وللتمكن من استقبال الضيوف خلال أوقات الإفطار والسحور.

وستواصل القرية العالمية استقبال الضيوف من العائلات والأصدقاء لقضاء أوقات فريدة حتى 29 أبريل 2023.

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