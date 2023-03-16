2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 655 مبايعة بـ 1.56 مليار، منها 38 مبايعة للأراضي بـ 175.53 مليوناً، و617 مبايعة للشقق والفلل بـ 1.38 مليار.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بـ 37 مليوناً في منطقة الجداف، أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فجاءت مبايعة بقيمة 150 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات.

وسجلت الرهونات 428.16 مليون درهم أهمها بمنطقة اليلايس 2 بـ 208 ملايين درهم. أما الهبات فشهدت تسجيل 29 هبة أهمها في منطقة الخليج التجاري بـ 36 مليون درهم.

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