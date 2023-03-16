سعود بن صقر: ملتزمون بتعزيز الاستدامة في القطاعات الحيوية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دعم قضايا الحفاظ على البيئة، وتعزيز الاستدامة في قطاع السفر والسياحة، ركيزتان أساسيتان في استراتيجية رأس الخيمة وخططها التنموية الشاملة، مشيراً سموه إلى أن ذلك ينسجم مع توجهات دولة الإمارات ورؤيتها بعيدة الأمد الرامية إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، لصناعة مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، افتتاح فعاليات النسخة العاشرة من «قمة العرب للطيران» التي تحمل شعار «الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي»، وتقام في «مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» برأس الخيمة، بمشاركة أكثر من 600 من المسؤولين والخبراء ورواد الفكر في قطاع السفر والسياحة على مستوى الإمارات والدول العربية والعالم.

وقال سموه: ستظل رأس الخيمة شريكاً فاعلاً في الدفع بكافة الجهود المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها مواجهة التحديات العالمية واستكشاف الفرص في قطاع السفر والسياحة لتحقيق الاستدامة في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي في الدولة والإمارة.

وأضاف سموه: سعداء باستضافة «قمة العرب للطيران» للعام الثالث على التوالي، ما يعد دليلاً على إيماننا بقدراتنا على المساهمة في إحداث تغيير نوعي على منهجيات ومفاهيم السفر حول العالم لجعله أكثر استدامة، ولترسيخ مكانة رأس الخيمة وجهة رائدة على مستوى المنطقة في السياحة المستدامة.

ودعا سموه إلى المزيد من تضافر الجهود لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أبرز محركات التنمية، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من أحدث الابتكارات التقنية المتاحة، وإطلاق المبادرات المستقبلية لتعزيز استدامة القطاع والإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي.

وتسلط الجلسات الحوارية التفاعلية والكلمات الرئيسية في «قمة العرب للطيران» التي تُنظم بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الضوء على مفاهيم الحياد الكربوني في قطاعي الطيران والسفر.

من جانبه، كشف الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة ومطار رأس الخيمة الدولي وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والمجلس التنفيذي للإمارة عن توقيع 3 اتفاقيات جديدة خلال قمة العرب للطيران 2023، مؤكداً مواصلة رأس الخيمة ترسيخ مكانتها كمحور رئيسي لقطاعات السفر والطيران، مدفوعة بنجاح استراتيجيتها السياحية الملهمة، والتي تواصل حصد النمو والازدهار.

وأكد أن القمة تأتي تماشياً مع استضافة الإمارات لمؤتمر «كوب 28»، بهدف دعم الاستدامة في قطاع الطيران، والوصول إلى «صفر» من الانبعاثات الكربونية بحلول 2050، مشيراً إلى أن الاتفاقية الأولى من الاتفاقيات الثلاث تشمل توقيع اتفاقية مع شركة «فيبورت» لإطلاق أول مشروع من نوعه بالمناطق الشمالية للدولة، لتشغيل أول محطة في مطار رأس الخيمة لضمان زيادة معدلات الاستدامة، وتشغيل الطائرات الدرون.

وأضاف: الاتفاقية الثانية تستهدف توسيع مطار رأس الخيمة لتلبية الطلب المتزايد، حيث يتم من خلال الاتفاقية تنفيذ دراسات لطبيعة التوسعات المستقبلية، والتي تشمل مبنى الركاب، والبنية التحتية للنقل العام، والتسوق المعفى من الرسوم الجمركية، ومحطات الشحن لتلبية الطلب المتزايد من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن الاتفاقية الثالثة، تتعلق بشراكة جديدة مع شركة شحن عالمية، إضافة للخطط التوسعية التي وضعتها شركات الطيران من مطار رأس الخيمة، حيث استقبل المطار 340 ألف مسافر و3500 طن حركة شحن العام الماضي.

وأضاف: ستطلق مجموعة فايو أسطولاً جديداً من طراز A320 P2F في مطار رأس الخيمة. كما حرصت شركة أكشن فلايت النيوزيلندية على تقديم خدمات المنطاد «الهواء الساخن» والقفز بالمظلات لجذب السياح والمقيمين في رأس الخيمة، وستبدأ عمليات الخطوط القطرية أول نوفمبر من مطار رأس الخيمة، لربطه بمطار الدوحة.

دعم

من ناحية أخرى، أكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، ملازم أول طيران في شرطة دبي، خلال كلمة في قمة العرب للطيران 2023 أن الإمارات متمثلة بقيادتها الرشيدة فتحت كافة الأبواب أمام المرأة الإماراتية، ووفرت كل الإمكانيات الداعمة لتمكينها لتكون ضمن الصفوف الأولى في جميع المجالات، وعلى بنت الإمارات استغلال تلك الإمكانيات بتقديم المزيد من العطاء والعمل، لرد الجميل للوطن، وأن تكون مصدر إلهام للأجيال القادمة من خلال البحث عن طموحاتهن، والتمسك بأحلامهن ليصلن إلى المركز الأول، والمحافظة عليه من خلال مواصلة التعلم وتطوير الذات.

وأشارت إلى أن تنظيم المؤتمرات واللقاءات في الإمارات، يتيح تسليط الضوء على الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها المرأة الإماراتية، في ظل دعم القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة، وإيمانها بقدرات بنت الإمارات للقيام بدورها الفاعل في مسيرة تنمية وتطور الوطن . وأكدت الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، وهي أول امرأة تشغل منصب ملازم أول طيار في الجناح الجوي لشرطة دبي، إيمانها بدورها الوظيفي والشعور بالفخر كونها أصبحت قادرة على خدمة وطنها بهذا الدور.

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