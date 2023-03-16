افتتاح أول تعاونية للصناعات الغذائية في دبي

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

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شهدت دبي افتتاح التعاونية الأولى من نوعها في الصناعات الغذائية تحت إشراف إدارة التعاونيات بوزارة الاقتصاد بمنطقة ند الحمر، وذلك بحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة في المجتمع. وتعد تعاونية الصناعات الإماراتية هي العلامة التجارية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للصناعات الغذائية الإماراتية، والتي تم إشهارها من قبل وزارة الاقتصاد، والتي تتميز بكونها التعاونية الصناعية الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية والمنطقة.

خيارات واسعة

وأكد عبدالله آل صالح أن الوزارة تدعم تأسيس الجمعيات التعاونية في الدولة لأن ذلك يساعد على استقرار الأسعار ويعطي خيارات واسعة أمام المستهلك ويصب في مصلحته، وقال في تصريحات لـ«البيان» على هامش الافتتاح بمنطقة ند الحمر في دبي، إن هذه أول جمعية تؤسس طبقاً للقانون الجديد والذي يسمح بالتوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية، ونطمح في وزارة الاقتصاد أن يكون لدينا جمعيات في مختلف القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة والرياضة بمساهمة أفراد المجتمع الواحد والذي يجمعهم مصلحة مشتركة بما يخدم النشاط الاقتصادي وفي النهاية يصب في مصلحة المجتمع.

وقال الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة تعاونية الصناعات الإماراتية، إن الجمعية بدأت مرحلة التأسيس منذ عامين ونصف تقريباً برأسمال 20 مليون درهم وتضم 650 - 700 عضو وبإطلاقنا الفرع الأول في دبي يعقبه اتتاح في ابو ظبي واخر في احدى الامارات الشمالية ويعقبها افتتاحات أخرى تشمل جميع إمارات الدولة خلال خمسة أعوام، ونعتزم في المرحلة الثانية والتي تشمل التصنيع ضخ 32 مليون درهم لمصنع تعبئة وتغليف حسب الخطة الموضوعة للجمعية، ونعتزم البدء بتصنيع 41 منتجاً محلياً بالكامل على أن ترتفع الاستثمارات إلى 45 مليون درهم حسب احتياجات التصنيع.

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