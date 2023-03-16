حاكم الفجيرة: المعطيات تفرض مراجعة دائمة لآليات التزود بالطاقة

المصدر: الفجيرة – وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أن الظروف والمعطيات الدولية تفرض دائماً مراجعات لآليات جديدة للتزود بمصادر الطاقة في العالم.

وأشار سموه خلال استقباله في قصر الرميلة لرؤساء وفود الدول المشاركة في ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود «فوجكون 2023»، إلى أن احتضان إمارة الفجيرة للفعاليات والأنشطة المتعلقة بالتزود بالوقود يأتي في إطار تأكيد الحضور البارز لدولة الإمارات في مجال أسواق الطاقة في العالم، وحرص إمارة الفجيرة على تعزيز مكانتها الريادية في المجال ذاته بما في ذلك تزويد السفن بالوقود.

وخلال اللقاء اطّلع سموّه على أهم الأفكار والمشاركات الإبداعية في الملتقى التي من شأنها أن تسهم في تمهيد الطرق والفرص التجارية لنمو تجارة صناعة النقل البحري وتزود السفن بالوقود في الدولة وإمارة الفجيرة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالوفود متمنياً لهم طيب الإقامة بالفجيرة وللملتقى التوفيق والنجاح في أعماله.

وتوجهت الوفود المشاركة في الملتقى بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على حفاوة الاستقبال والدعم الكبير والدائم لأنشطة الملتقى.

حضر اللقاء محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، والمهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة- رئيس الملتقى والدكتور محمد الكندي رئيس اللجنة المنظمة للملتقى والكابتن موسى مراد مدير ميناء الفجيرة والكابتن سالم الأفخم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعات البتروليات، وعدد من كبار المسؤولين.

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