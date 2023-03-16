بيع كامل مشروع «فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي» للإقامة الخاصة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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كشفت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، وشركة برايت ستارت، المختصة بالتطوير والاستثمار العقاري ومقرها دبي، عن مشروع مستقل جديد في دبي يضم 28 فيلا ومكان إقامة فاخرة. وسيحمل مشروع وحدات السكن المستقلة، الذي بدأ العمل به في ديسمبر 2019، اسم «فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي» في جميرا، وهو أحدث ما في مجموعة مشاريع فورسيزونز المستقلة، والذي سيقدم للمقيمين تجربة معيشة فاخرة بإدارة فورسيزونز الشاملة. وستشتمل الشقق والبنتهاوس على غرفتي نوم أو ثلاث أو أربع بطابق واحد أو بطابقين، وتراسات واسعة مطلة على قناة دبي المائية، لتجمع بذلك بين أنماط العيش الداخلية والخارجية.

وأكد بارت كارناهان رئيس الشركة لتطوير الأعمال العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية أنّ الوحدات الـ28 تم بيعها بالكامل، وهي المرة الأولى في تاريخ أماكن الإقامة الخاصة التابعة لفورسيزونز الذي يمتد لـ35 عاماً التي يتم فيها بيع مشروع بالكامل قبل البيع المفتوح.

وأضاف: منذ إطلاق المشروع واصلنا البحث عن الفرص الاستراتيجية للتوسع في تجربة فورسيزونز الراقية نحو الأسواق الأكثر جذباً للمقيمين، حيث يتوقعون أرقى المعايير التي يمكن أن توفرها أماكن الإقامة المخدومة. وحققنا هذا وأكثر عبر «فورسيزونز برايفت ريزيدنسز دبي» في جميرا. ونحن فخورون بشراكتنا المتجددة مع برايت ستارت التي تشاركنا التزامنا بالتميز بدبي والعالم». ويأتي المشروع مكملاً لمشاريع فورسيزونز بمركز دبي المالي العالمي وشاطئ جميرا.

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