«الاقتصاد والسياحة» تكرم 46 فائزاً بجوائز التميز لقطاع الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كرمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي 46 فائزاً ضمن 8 فئات بالدورة الـ29 من جوائز التميز لقطاع الأعمال، وذلك خلال حفل افتراضي عقد الاثنين بمشاركة أكثر من 1000 شخص وممثلي الشركات المشاركة. وتهدف الجوائز إلى تحسين جودة وإنتاجية الشركات القائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التشجيع على التميز الاستثنائي للخدمات في الشركات والمؤسسات.

وتشمل جوائز التميز لقطاع الأعمال بشكل رئيسي برنامج دبي للخدمة المتميزة، والذي تم إطلاقه في العام 2002، لترسيخ التميز في معايير خدمة المتعاملين في قطاع الأعمال، وكذلك جائزة دبي للجودة التي تم إطلاقها في العام 1994 لتشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات على ترسيخ معايير الجودة وتبني سياسة التميز المؤسسي وفقاً لنموذج التميز المعتمد لدى المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة. وقد تم تكريم 26 فائزاً في فئتين ضمن برنامج دبي للخدمة المتميزة، و20 جهة فائزة في ست فئات ضمن جائزة دبي للجودة.

بداية طموحة

وقال هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال كلمته في الحفل: في الوقت الذي نحتفي ونتطلع فيه للمزيد من جوائز التميز لقطاع الأعمال؛ فقد بدأنا عام 2023 بداية طموحة، بإطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تنطلق بنهج مدروس خلال السنوات العشر المقبلة نحو كيفية الانتقال بإمارة دبي إلى مراحل متقدمة من التميز وتحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بالبناء على الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف: «تعد جوائز التميز لقطاع الأعمال اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث تشجع على التطور والابتكار وتكرم الشركات والمؤسسات المتميزة، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وكذلك متعددة الجنسية، وغيرها من المؤسسات التي نجحت في جذب المواهب إلى دبي. أهنئ جميع الشركات الفائزة في دورة العام 2023 من جوائز التميز لقطاع الأعمال، ونتوجه بالشكر لكل المعنيين، ومعهم المقيمون والمتسوقون السريون وفريق إدارة التميز لقطاع الأعمال لجهودهم الكبيرة في إنجاح دورة جديدة أخرى من هذه الجوائز».

جائزة دبي الذهبية للجودة

وعن فئة جائزة دبي الذهبية للجودة، تم تكريم جهتين فائزتين وهما «مصرف الشارقة الإسلامي» من القطاع المصرفي، و«القرية العالمية» من قطاع التسلية والترفيه، وذلك نظير أدائهما المتميز والتزامهما بمعايير الجودة. فيما تم تكريم الفائزين عن فئة جائزة دبي للجودة، وضمت كلاً من «جليل للتوزيع» من قطاع التجارة، و«ايه جي اينجينيرنغ» من قطاع المقاولات، ومطعم «قصر الهند» من قطاع الخدمات، و«المنطقة الحرة لجبل علي» من قطاع المناطق الحرة.

جائزة دبي التقديرية للجودة

وتم تكريم الفائزين عن فئة جائزة دبي التقديرية للجودة، إحدى فئات جائزة دبي للجودة، حيث شملت القائمة: «الجمعية الباكستانية» من قطاع مجالس الأعمال، «النجمة العالمية الفريدة لصيانة المباني» من قطاع الخدمات، «بلو أوشن للتدريب والاستشارات الإدارية» و«مدرسة الألفية» من قطاع التعليم، «مجموعة كار فير» من قطاع المواصلات، «المكرم لصناعة المواد العازلة» و«ناتشورال» من قطاع التصنيع، «استر دي ام هيلث كير» من قطاع الرعاية الصحية، «سافكو العالمية للتجارة العامة» من قطاع التجارة، «شركة الاتحاد للقطارات» من قطاع المواصلات.

جائزة دبي للصناعات الذكية

واشتملت قائمة الفائزين عن فئة جائزة دبي للصناعات الذكية، إحدى فئات جائزة دبي للجودة والتي تهدف لإشراك القطاع الصناعي بمسيرة دبي نحو التميز، تماشياً مع رؤية استراتيجية دبي الصناعية 2030 في تشجيع القطاع الصناعي بدبي على التنافس اعتماداً على المعرفة والابتكار، ومواكبة التوجهات العالمية في التحول الرقمي الصناعي، على كل من: «نتورك إنترناشيونال» من قطاع الخدمات (المالية)، «ريل انترتينمنت» من قطاع الضيافة (التسلية والترفيه)، «هيلث هب الفطيم» من قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب شركة «في. إف. إس» من قطاع الخدمات، والتي فازت عن فئة جائزة دبي العالمية للجودة 2023.

أفضل علامة تجارية بالخدمة

تعزز جائزة أفضل علامة تجارية في الخدمة، ضمن دبي للخدمة المتميزة، معايير التميز في خدمة المتعاملين في القطاع الخاص، وشملت قائمة الفائزين: «دبي مول» من قطاع مراكز التسوق، «كارترز – مجموعة لالس» من قطاع متاجر الأزياء، «الرستماني الدولية للصرافة» من قطاع الخدمات، «آفاق الإسلامية للتمويل» من قطاع الخدمات، «صيدليات لايف» و«صيدلية أستر» من قطاع الصحة واللياقة البدنية، «ريل سينما» و«القرية العالمية» من قطاع الضيافة والترفيه، «أسواق» و«المحلات الكبرى» من قطاع الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة، «انتيريرز» و«إنفينيتي - العربية للسيارات» من قطاع متاجر التجزئة المتخصصة، «ماي دبي» و«th6 ستريت» من قطاع الخدمات الذكية، «جوي الوكاس» و«ماتلان» من دول مجلس التعاون.

وعن فئة أفضل فرع تجاري في الخدمة، فقد تم تكريم: «ذافيس شوب - الوحدة مول» و«بيت الساعات، بوادي مول» من قطاع متاجر التجزئة - الأزياء، «الصكوك الوطنية، فرع أبوظبي» من قطاع الخدمات و«صيدلية هيلث فيرست 24 ساوثريدج، داون تاون» من قطاع الصحة واللياقة البدنية، و«ناندوز، مول الإمارات» و«سكي دبي» من قطاع الضيافة والترفيه، «لولو هايبر ماركت، البرشاء» و«ليكلاند، مول الإمارات» من قطاع الجمعيات الاستهلاكية وبيع التجزئة العامة، «جيكي الخوانيج ووك» و«بيجو، شركه سويدان التجارية، شارع الشيخ زايد» من قطاع متاجر التجزئة المتخصصة.

وشهدت الدورة الـ 29 زيادة بنسبة 30 % في المتقدمين، بينما بلغت الزيادة الصافية على مدار الـ 29 عاماً الماضية أكثر من 120 % . وتم تكريم أكثر من 700 فائز بجوائز التميز لقطاع الأعمال تم اختيارهم من بين 23000 متقدم خلال مختلف دورات الجائزة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 500 متسوق سري، و3000 مقيّم، وإعداد أكثر من 130 ألف تقرير تقييمي تحدد مجالات التحسين إلى المتقدمين في فئات الجوائز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز