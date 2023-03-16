«المالية» تستعرض مشاريعها الذكية أمام منتدى عالمي في جنيف

المصدر: جنيف - البيان

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شاركت وزارة المالية ضمن وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2023، الذي انطلقت أعماله أخيراً ويستمر حتى غدٍ، في مركز جنيف الدولي للمؤتمرات (CICG) بمدينة جنيف في سويسرا، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي، خصوصاً منصة المشتريات الرقمية، فضلاً عن تعزيز التواصل والشراكات مع الجهات المشاركة، والاطلاع على المشاريع الناجحة المقدمة من الدول الأخرى.

وأشارت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إلى أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى العالمي لمجتمع المعلومات 2023، الذي يعد أكبر تجمع سنوي لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية في العالم، ومنصة مهمة لتبادل أفضل التجارب والممارسات في المجال الرقمي.

وقالت: «تأتي مشاركة وزارة المالية في المنتدى انطلاقاً من إيمانها بأهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين مختلف الدول الفاعلة في كل القطاعات الحيوية، وتأكيداً على أهمية تعزيز التواصل والتعاون مع الشركاء العالمين من القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتبارها مساهماً أساسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة». واستعرضت الوزارة مشروع منصة المشتريات الرقمية الحكومية التي كان قد سبق وأن أعلنت الوزارة أخيراً عن البدء بالمرحلة الثالثة منها والانتهاء بنجاح من تطبيقها على الجهات الاتحادية والبالغ عددها 32 وزارة وجهة اتحادية.

وتهدف المنصة إلى تسهيل آليات وعمليات الشراء في الجهات الاتحادية من خلال منظومة رقمية موحدة تربط الجهات الاتحادية مع الموردين. وتقدم منصة المشتريات الرقمية الشراء من الكتالوج كمفهوم جديد للشراء الحكومي، مما يسهم في تقليص وقت دورة الشراء، حيث يمكن للمشتري اختيار المنتج بوجود عقد مسبق مع المورد وإضافته إلى سلة التسوق وتقديم الطلب للحصول على الموافقات اللازمة. وضم فريق الوزارة المشارك ضمن وفد الإمارات كلاً من نادية سلطان آل علي، مدير إدارة أملاك الاتحاد، وخلود كرمستجي، محاسب إدارة الأصول.

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