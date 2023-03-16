«الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» تتيح حساب تداول عبر تطبيق «سوق دبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، عن تقديم تجربة فتح حساب تداول سلسة عبر التطبيق الرقمي لسوق دبي المالي، لتصبح بذلك أول شركة وساطة مالية في المنطقة توفر هذه الخدمة. ويمنح التطبيق المستثمرين قناةً إضافية لفتح حساب تداول لدى شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مما يمكنهم من بدء الاستثمار مباشرةً في عمليات الطرح العام الأولي وغيرها من الأوراق المالية المدرجة في السوق.

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ذراع الوساطة المالية لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

ومن خلال التعاون مع شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، يزود تطبيق سوق دبي المالي للهواتف الذكية المستثمرين بتجربة رقمية متكاملة تشمل الحصول على رقم مستثمر في سوق دبي المالي، وفتح حساب تداول، وإنشاء تفويضات الحساب وتسجيل الدخول؛ وهي الخطوات الأولى التي يحتاجها المستثمرون لبدء رحلة التداول، يُضاف إلى ذلك مجموعة من الخدمات الأخرى في سوق دبي المالي.

وقالت أسماء الحوسني، المدير العام لشركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: «تعكس شراكتنا الطويلة مع سوق دبي المالي وهذا الإنجاز الجديد في رحلتنا الرقمية التزامنا الراسخ بتعزيز نمو أسواق المال وتبوء الريادة في مشهد الابتكار. وسنواصل الاستثمار في أفضل التقنيات في القطاع وبناء شراكات مع مؤسسات رائدة في المنطقة من أجل تزويد عملائنا بقنوات متميزة للوصول إلى باقتنا الواسعة من الحلول المالية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يوماً تلو الآخر تحقق استراتيجية التحول الرقمي في سوق دبي المالي المزيد من الزخم بفضل تسارع وتيرة عمليات الربط الإلكتروني مع شركات الوساطة الرائدة العاملة في السوق. لقد أسهمت جهودنا المشتركة بالتعاون مع أعضاء التداول في تسهيل وصول المستثمرين والارتقاء بتجربتهم في التعامل مع السوق على نحو كبير، الأمر الذي قفز بقاعدة المستثمرين فوق مستوى المليون مستثمر خلال عام 2022».

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