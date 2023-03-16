«ديار» تستثمر 3 مليارات درهم خلال 3 سنوات

المصدر: دبي - محمد عباس

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أكد سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»، أن «ديار للتطوير» تستهدف استثمارات بـ3 مليارات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن الشركة تستهدف تحقيق نمو في الإيرادات خلال 2023 بنسبة 55 %، حيث إن إيرادات الشركة في 2022 ارتفعت بنسبة 60 %، كما حققت الشركة صافي أرباح بنحو 144 مليون درهم في عام 2022، مقارنة مع 51 مليون درهم في 2021، بنمو 182.35 %.

جاء ذلك على هامش إطلاق برج ماركاسا، أول مشروعات «ديار للتطوير» الخاصة على الواجهة البحرية في مدينة دبي الملاحية بالقرب من المدينة القديمة والمركز المالي في دبي ومنطقة جميرا، بقيمة 1.1 مليار درهم.

وقال القطامي: «إن إطلاق ماركاسا، البرج السكني الجديد، يمثل نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية، ويُرسي معايير جديدة للفخامة والابتكار في المنطقة. ويسرنا من خلال هذا المشروع توفير المزيد من فرص الاستثمار العقاري إلى قاعدة أوسع من الملّاك الجدد والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من وحدات سكنية فاخرة ومستدامة. وتشكل الجودة والتصميم المبتكر والانتباه للتفاصيل دليلاً على مكانة شركة ديار والتزامها بإنشاء مشروعات سكنية فريدة، وتوفر تجربة لا مثيل لها».

وأوضح أن هناك انتعاشاً في أسعار العقارات بدبي نتيجة زيادة الطلب، لافتاً إلى أن السكن الفاخر أصبح الأكثر مبيعاً بدبي، بسبب تغير سلوك المستهلكين بعد الجائحة. وكشف عن انتهاء العمل وبدء التشغيل في المشاريع الثلاثة للشركة بمنطقة الفرجان، بداية مايو المقبل، مؤكداً أن القوانين والتشريعات بالإمارات تحمي جميع المستثمرين، لا سيما بإمارة دبي، التي يتم مقارنتها اليوم بمدن مثل لندن ونيويورك، كمدينة عالمية.

وقال ناصر عامر، نائب الرئيس للمبيعات في شركة ديار للتطوير: «يرسي مشروع ماركاسا معايير جديدة في عالم الفخامة العصرية، ويشكل وجهة للراغبين بتجربة أسلوب حياة فاخر في قلب دبي، والاستمتاع بإطلالات لا مثيل لها على أفق دبي ومياه الخليج العربي ومرافق راحة مصممة بشكل مدروس ودقيق». ويضم برج ماركاسا السكني شققاً بغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وشقق بنتهاوس بنوافذ تمتد من السقف إلى الأرض، وشُرفات توفر إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي وأُفق دبي في جميع الشقق على امتداد 52 طابقاً، حيث سيشكل مَعلماً مميزاً في مدينة دبي الملاحية.

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