1.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي 1.8 مليار درهم، وسط توالي إعلانات الشركات المدرجة عن توزيعات سخية عن عام 2022.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 578.69 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 580.54 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18% إلى مستوى 3310.33 نقطة في ختام تداولات، وارتفعت أسهم «جي إف أتش» 5.27%، و«أملاك» 5.18%، وزاد «أمانات» 3.33%، و«تبريد» 3.2%، و«إمباور» 1.89%.

وحاز سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات مستقطباً سيولة بأكثر من 107.64 ملايين درهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة جاوزت 49.05 مليون درهم، يليه «إمباور» جاذباً 33.78 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9525.23 نقطة، وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي بسيولة 289.43 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 173.56 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 109.77 ملايين درهم.

وارتفعت أسهم أدنوك للغاز 2.86%، والدار العقارية 1.77%، وصعد الجرافات البحرية 0.89%، وألفا ظبي القابضة 0.28%، والعالمية القابضة 0.03%.

وتزامن ذلك مع تحقيق سهم «أدنوك للغاز» مكاسب في ختام تعاملات أمس، ليربح رأسماله السوقي أكثر من 39 مليار درهم في 3 أيام، منذ إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية الإثنين الماضي.

ارتفاع

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم عند الإدراج وصولاً إلى أكثر من 221 مليار درهم بنهاية الجلسة.

وصعد سعر السهم بنسبة 21.5% منذ الإدراج ليقفل عند مستوى 2.88 درهم في نهاية تداولات أمس، مقابل سعر الطرح البالغ 2.37 درهم.

سيولة

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنهاية التداولات بنحو 1.65 مليار درهم، موزعة بواقع 1.31 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و335.62 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 253.29 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 22.81 ألف صفقة، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والطاقة.

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