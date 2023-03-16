اتحاد مصارف الإمارات يبحث التهديدات السيبرانية مع مسؤول أمريكي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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نظم اتحاد مصارف الإمارات لقاءً مشتركاً لرئيس مجموعة مكافحة التهديدات السيبرانية في وزارة الخزانة الأمريكية رايان بريك والوفد المرافق له، الذي ضمّ عدداً من مسؤولي وزارة الخزانة، مع عدد من كبار المسؤولين في مجال مكافحة التهديدات السيبرانية في البنوك العاملة في الدولة، حيث بحث الطرفان أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في الإمارات والولايات المتحدة من حيث تنوّع التهديدات السيبرانية التي تواجهها المصارف، والجهود المستمرة لتعزيز الأمن السيبراني واتباع أفضل الممارسات لرفع مستوى أمن وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي وتوفير بيئة آمنة للعملاء.

وأعرب رايان بريك عن شكره لاتحاد مصارف الإمارات لتنظيمه اللقاء ولجمعه بين الطرفين من أجل تبادل وجهات النظر.

ونظم جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات هذا اللقاء، الذي شارك فيه كبار مسؤولي إدارة الأمن السيبراني في وزارة الخزانة الأمريكية وكبار المسؤولين في البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في ذات المجال، حيث ناقش الطرفان أهم التطورات المتعلقة بحماية المصارف الأعضاء في القطاع المصرفي في الإمارات والولايات المتحدة.

وأشار رايان بريك إلى أهمية تحلي المؤسسات المالية بالحيطة اللازمة في إدارة تلك المخاطر، واتخاذ إجراءات كافية ومتطورة في مجال الأمن السيبراني فيما يتعلق بحماية العملاء ومواجهة كافة التهديدات والتحديات السيبرانية، والتي تتغير يوماً بعد يوم.

وجاء تنظيم اللقاء بناءً على موافقة المصرف المركزي.

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