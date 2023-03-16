سلطان المحمود رئيساً للموارد البشرية في بنك دبي التجاري

المصدر: (دبي ـــ البيان)

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أعلن بنك دبي التجاري عن تعيين سلطان المحمود رئيساً لإدارة الموارد البشرية في البنك. ومن خلال منصبه الجديد، سيكون سلطان المحمود مسؤولاً عن جميع مهام الموارد البشرية في بنك دبي التجاري، بما في ذلك تنمية المواهب والانتماء الوظيفي والتنوع والشمول المؤسسي، إضافة إلى التوطين والتحول الرقمي لعمليات الموارد البشرية.

ويتمتع سلطان المحمود بخبرة تزيد على 20 عاماً، شغل خلالها مناصب رئيسية في العديد من المؤسسات البارزة، بما في ذلك بنك أبوظبي التجاري، وشركة التطوير والاستثمار السياحي، وشركة الاتحاد للطيران، ومصرف الهلال. كما يمتلك سلطان المحمود سجلاً حافلاً بالإنجازات وخصوصاً في مجالات القيادة والأفراد والتطوير المؤسسي.

وقال معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس إدارة بنك دبي التجاري: «يضع بنك دبي التجاري التوطين ضمن أولوياته الاستراتيجية، ويسعى إلى استقطاب أفضل المواهب الإماراتية وبذل كل الجهود لتعزيز دوره في تحقيق الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة.

إننا ندرك تماماً أهمية قدرات المواهب الإماراتية في فهم السوق المحلي، وهو أمر ضروري لتقديم خدمات استثنائية لعملائنا ومواصلة النمو المستدام. ويعكس تعيين سلطان المحمود التزامنا الراسخ بجذب المواهب المواطنة للإدارة العليا للبنك. ونحن على ثقة من أن خبرته في التحول الرقمي للموارد البشرية وتنمية المواهب ستضيفان قيمة استثنائية لعملائنا، إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية».

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