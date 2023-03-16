«ميريكس للاستثمار» تعيّن مقاولاً لـ«جي 1 بيتش» في «لا مير»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت إدارة مشروع «جي 1 بيتش» في «لا مير»؛ الوجهة السياحية المقبلة التي تديرها «ميريكس للاستثمار»، التي تقع في قلب جميرا، عن تعيين «أركو تورنكي سوليشنز» مقاولاً رئيساً لهذا المشروع.

وسيقدم مشروع «جي 1 بيتش» في «لا مير» تجربة متكاملة للعملاء، ونقاط تجمّع من شأنها أن تميّزه عن سواه من مناطق الجذب المنتشرة في دبي. وسيضم «جي 1 بيتش» في «لا مير»، الذي من المقرر أن يصبح الوجهة التالية الأكثر استقطاباً في المدينة، مجموعة رائعة من خيارات تناول الطعام والاستمتاع بالمناظر الخلابة على شاطئ البحر.

وقد اكتملت المرحلة الأولى من عملية تأجير هذه الواجهة البحرية التي تمتد على طول 500 متر، بنسبة تزيد على 90 %، مع التأكيد على ضم ما مجموعه 10 مفاهيم مشوّقة بالفعل تمهيداً لافتتاحها الكبير. وتخضع «لا مير ساوث» في الوقت الحالي لعملية إعادة تطوير بهدف إنشاء منطقة طعام تتميز بتجارب المأكولات على شاطئ البحر، إضافة إلى مطاعم مميزة ومفاهيم طعام أصلية وأماكن مرخصة. وسيكون مشروع «جي 1 بيتش» في «لا مير» هو محور هذا التطوير، حيث يوفر إطلالات على البحر، وعروضاً للمأكولات والمشروبات الممتازة.

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