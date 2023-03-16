ربط 70 جهة حكومية في أبوظبي بأكبر سحابة ذكية بالمنطقة

المصدر: أبوظبي - سامح الليثي

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شهدت أبوظبي الإعلان عن إطلاق أكبر سحابة لإدارة البيانات الذكية الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، بالتعاون بين هيئة أبوظبي الرقمية وشركة «انفورماتيكا» للبيانات السحابية، وذلك بهدف زيادة تسريع التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية الحكومية.

وقال ياسر شوقي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «انفورماتيكا» في تصريحات صحافية على هامش الإطلاق إن السحابة الذكية المتطورة تربط 70 جهة حكومية ضمن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها مع هيئة أبوظبي الرقمية في أكتوبر من العام الماضي، والتي تهدف إلى تمكين المؤسسات الحكومية من حزمة خدمات إدارة البيانات، بهدف تمكين أجندة رقمية قائمة على البيانات في الإمارة، ومن خلال منصة متكاملة لإدارة البيانات السحابية، بما يتماشى مع اللوائح المحلية.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف من انتشارها في السوق المحلي العمل على تلبية احتياجات التحول الرقمي للأنشطة الحكومية في الإمارات، حيث تعمل الشركة في السوق المحلي منذ 10 سنوات، واستطاعت خلال هذه الفترة أن توفر خدمات سحابة البيانات الذكية لنحو 55 عميلاً في السوق المحلي بخلاف الاتفاقيات الحكومية والقطاع المصرفي بما في ذلك أكبر مصارف الدولة، إلى جانب كبار المطورين العقاريين وشركات قطاع التجزئة. وستواصل الشركة التعاون الحكومي لتوسعة نطاق الخدمات، وتتطلع أيضاً في المستقبل القريب لإبرام اتفاقية مماثلة بدبي.

وأضاف المدير الإقليمي في «انفورماتيكا»: إن الشركة تستهدف أيضاً العام الجاري توسعة أعمالها في القطاع الخاص، حيث يتصدر السوق الإماراتي وفق الدراسات الأسواق الأكثر حجماً في استخدام التقنية وشبكات التحول الرقمي وشبكات البيانات إلى جانب السوق السعودي، حيث يستحوذ السوقان على الحصة الأكبر من أعمال الشركة في المنطقة.

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