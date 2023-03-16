المشاركون في «جوتيك» يدعمون جهود الإمارات لتحقيق صفرية الانبعاثات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد المشاركون في الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك 2023)، الذي نظمته شركة دراجون أويل، ثقتهم بأن دولة الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر عالمي من خلال استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المقرر انعقادها في مدينة إكسبو دبي أواخر العام الجاري.

وأكدوا في ختام أعمال مؤتمرهم في دبي أمس دعم جهود الإمارات لتحقيق صفرية الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وكذلك على أهمية تنويع منظومة الطاقة مع التركيز بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة لتلبية النمو المستقبلي، والتعاون والابتكار والعمل لبناء صناعة أقوى وأكثر مرونة واستدامة تلبي احتياجات كل الأطراف المعنية في قطاع النفط والغاز، وتسهم في مستقبل أفضل للجميع.

وقدم نحو 60 طالباً من طلاب الجامعات من الإمارات والمنطقة مشاريع مهمة تركزت حول خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 % خلال السنوات العشر المقبلة، تماشياً مع عام الاستدامة.

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