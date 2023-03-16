«غينيا ألومينا كوربوريشن» تحصل على شهادة مبادرة رعاية الألمنيوم بمجال الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حصول شركتها التابعة «غينيا ألومينا كوربوريشن» على أول شهادة في جمهورية غينيا من مبادرة رعاية الألمنيوم لأدائها المتميز في مجال الاستدامة، والشهادة معيار عالمي في قطاع صناعة الألمنيوم للحوكمة والبيئة والمسؤولية المجتمعية.

وتمتلك غينيا أكبر احتياطات البوكسيت في العالم، وهو الخام الذي يُصنع منه الألمنيوم، وثاني أكبر مُنتج له عالمياً. وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: نفتخر بحصول شركتنا على أول شهادة لمبادرة رعاية الألمنيوم في غينيا، حيث تهدف شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تكون رائدة في صناعة الألمنيوم العالمية في مجال الاستدامة، ولا شك أن هذه الخطوة تضعنا في المركز الأول نحو التميز والريادة كما اعتدنا في دولة الإمارات.

وأضاف: تمثل الشهادة دليلاً على أدائنا المتميز وجودة أعمالنا في مجال الاستدامة وتعكس حرصنا على قيادة النمو الاقتصادي المستدام في المجتمعات التي نعمل فيها. يعتبر الألمنيوم مادة أساسية لتطوير المجتمعات الأكثر استدامة، حيث يدخل في تصنيع جميع المكونات المختلفة بدءاً من أجزاء السيارات الكهربائية وحتى توربينات الرياح، ومن المهم أيضاً تصنيع الألمنيوم بطريقة مستدامة، ولذلك نضع الاستدامة على رأس أولويات أعمالنا في جميع مواقع الشركة.

ومبادرة رعاية الألمنيوم هي منظمة عالمية غير ربحية تجمع تحت مظلتها أكبر الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وسبك المعادن والمستخدمين النهائيين مثل مجموعة BMW، ونسبرسو، والمنظمات غير الحكومية، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة الألمنيوم في تحقيق الاستدامة. وتمثل معايير الأداء التي تحددها المبادرة المقياس الدولي لأداء الاستدامة في هذا القطاع.

من جانبها قالت فيونا سولومان، الرئيس التنفيذي لمبادرة رعاية الألمنيوم: «نهنئ الإمارات العالمية للألمنيوم وشركتها غينيا ألومينا كوربوريشن، لحصولها على أول شهادة للأداء المتميز في الاستدامة في غينيا، وعلى التزامها باتباع ممارسات تعدين البوكسيت المسؤولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضافت: تهدف المبادرة إلى تعزيز دور الألمنيوم في تحقيق الاستدامة من خلال الإنتاج المسؤول ووضع المعايير والإشراف على تنفيذها. تؤدي غينيا دوراً مهماً في سلسلة القيمة العالمية للألمنيوم، فهي ثاني أكبر مُنتج للبوكسيت في العالم.

واشتملت عمليات التدقيق التي أجريت في غينيا ألومينا كوربوريشن مشاركة المتخصصين الغينيين بعد تدريبهم على عملية التدقيق في إطار برنامج «المتخصصين المسجلين». وتتضمن معايير أداء الاستدامة التي وضعتها مبادرة رعاية الألمنيوم أكثر من 100 شرط من الشروط البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة.

وتم منح الشركة شهادة الاستدامة الخاصة بالإصدار الثاني من المعايير (2017) بعد إجراء عملية تدقيق مستقلة صارمة تناولت سياسات الشركة وممارساتها وأداءها. وتضمنت عملية التدقيق مجموعة واسعة من العوامل المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بعمليات الشركة، منها تأثير العمليات على التنوع البيولوجي وحقوق الإنسان والشفافية والمشاركة المجتمعية والانبعاثات وإدارة النفايات. والإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في الشرق الأوسط تنضم إلى مبادرة رعاية الألمنيوم في العام 2017.

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