«دانوب هوم» تطلق عرضاً خاصاً للتسوق مجاناً

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت دانوب هوم، الشركة العاملة في المنطقة المتخصصة في توفير وتلبية جميع احتياجات المنزل وتأثيثه، عن إطلاق عرض مميز وخاص من نوعه لعملائها المتنوعين، حيث تقدم العلامة التجارية لعملائها فرصة التسوق مجانًا في الفترة الممتدة من 16 إلى 19 مارس الجاري.

ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض المغري من خلال الحصول على قسائم دانوب هوم بقيمة 500 درهم على كل 500 درهم ينفقونها في صالات عرض دانوب هوم الواقعة في البرشاء، الشارقة، رأس الخيمة وأبوظبي والعين والفجيرة. يتوفر هذا العرض المحدود على التسوق عبر فئات مثل الأثاث الداخلي وأثاث الحدائق والأدوات الصحية والسيراميك والديكور والمزيد، مما يمنح العملاء فرصة لتجديد منازلهم لشهر رمضان بأفضل الأسعار الممكنة.

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