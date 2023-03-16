1.3 مليار درهم لـ 49 شركة ضمن برنامج الابتكار بـ«أبوظبي للاستثمار»

المصدر: (طوكيو – وام)

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أكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، أن المكتب يعمل منذ عامين نحو التوسع خارج الإمارات، ونجح خلال تلك الفترة في افتتاح 8 مكاتب تمثيلية في عدد من العواصم الاقتصادية العالمية.

وقال الشامسي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: الهدف من إطلاق برنامج الابتكار عام 2020 هو جذب المزيد من الشركات التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، لتحقيق المزيد من التنمية ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي بأبوظبي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن البرنامج استطاع حتى الآن تحقيق نتائج إيجابية، ونجح في استقطاب 49 شركة، ليصل إجمالي قيمة الحوافز المقدمة في إطار البرنامج حتى الآن إلى 1.3 مليار درهم.

ولفت إلى أن هذه الشركات تستفيد حالياً من برنامج الابتكار التابع للمكتب، والذي تبلغ ميزانيته 2 مليار درهم، فيما تعمل الشركات المستفيدة من برنامج الابتكار في عدد من القطاعات التي تمتاز بمعدلات نمو عالية وتركز على مجموعة من المجالات الحيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التكنولوجيا الزراعية والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والخدمات المالية.

وأشار إلى أن برنامج الابتكار يهدف إلى تعزيز مسيرة تنمية وتنويع اقتصاد أبوظبي من خلال إرساء منظومة ابتكار متقدمة تساهم في قيادة هذه المسيرة، وتقوم من خلالها الشركات المندرجة في البرنامج بابتكار حلول تكنولوجية تعود بالنفع على المنطقة والعالم بأسره.

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