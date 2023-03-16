وزير الاقتصاد يبحث مع وزراء تجارة الهند والبحرين وسنغافورة وإندونيسيا تعزيز التعاون والاستثمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، كلاً من بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين الشقيقة، وجان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بسنغافورة، وذو الكفل حسن وزير تجارة إندونيسيا، وذلك على هامش مشاركة في «قمة الشراكة 2023» التي اختتمت أمس في نيودلهي.

وأكد بن طوق خلال لقائه بيوش غويال وزير التجارة والصناعة الهندي، قوة العلاقات، موضحاً أنها في حالة ازدهار متنامٍ، بدعم ورعاية من قيادتي البلدين، وبما يصب في دعم اقتصادهما بشكل مستدام ويعزز من رخاء ورفاه الشعبين الصديقين.

وقال: انعكس النسق التصاعدي لنمو العلاقات على أرقام التجارة الخارجية غير النفطية بينهما، والتي وصلت إلى 181 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو نسبته 10 % مقارنة بعام 2021، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية في الهند نحو 15.4 مليار دولار بنهاية 2022، وقاربت أرصدة الاستثمارات الهندية في الإمارات 8 مليارات دولار حتى مطلع 2021.

كما بحث معالي عبدالله بن طوق، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الشقيقة، سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يصب في تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين. وسجلت التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والبحرين خلال 2022 نحو 24.9 مليار درهم وبنسبة نمو 8.1 % مقارنة بعام 2021.

وبحث في اجتماع مع جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة بسنغافورة تعزيز التعاون المشترك، وبما يخدم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين. وقال: سنغافورة أحد أهم الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين بلدينا في 2022 أكثر من 21 مليار درهم، محققة قفزة نمو بنسبة 36.7 % مقارنة بعام 2021.

وناقش عبدالله بن طوق، في اجتماع مع ذو الكفل حسن وزير التجارة بإندونيسيا الصديقة، تنويع الاستثمارات المتبادلة في ضوء الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وأكد عمق العلاقات مع إندونيسيا، لاسيما أنها مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين الصديقين، موضحاً أن مسيرة التعاون بين أبوظبي وجاكرتا توجت بتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في عام 2022.

وقال: «شهدت علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري قفزة نوعية بعد توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة، ويمكن رؤية ذلك من خلال أرقام التبادل التجاري غير النفطي الذي بلغ نحو 14 مليار درهم خلال 2022 بنسبة نمو 24.4 % مقارنة بعام 2021، كما شهدت التدفقات الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث استثمرت الإمارات في السوق الإندونيسي نحو 10 مليارات دولار خلال 2021، فيما بلغ رصيد الاستثمارات الإندونيسية في الإمارات نحو 11 مليون دولار حتى مطلع 2021.

مشروع

من ناحية أخرى، زار، وزير الاقتصاد، المشروع الإماراتي مركز «بالوال اللوجستي»، الذي طورته شركة «هند تيرمينالز برايفت ليمتد» ذراع «مجموعة شرف» في الهند، وكان في استقباله اللواء (م) شرف الدين شرف الهاشمي نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

ويتميز مشروع «بالوال اللوجستي» في نيودلهي، بالخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة، حيث يقع على مساحة 5 ملايين قدم مربع، وتشمل 65 ألف متر مربع لساحة الحاويات، و9 آلاف متر مربع للمستودعات، و9360 متراً مربعاً للبرادات، و65 ألف متر مربع لساحة مخازن الحديد، و6500 متر مربع للمستودعات العامة، إضافة إلى امتلاك المشروع عدداً من مواقف السكك الحديدية، و28 من السيارات المقطورة.

وتتخذ «مجموعة شرف» من دبي مقراً لها وتمارس أعمالها في 60 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وشبه القارة الهندية وآسيا. وقال شرف الدين الهاشمي: «يعد مشروع مركز «بالوال اللوجستي» أكبر مشروع إماراتي في العاصمة الهندية «نيودلهي» بما يساهم في تنمية العلاقات بين دولة الإمارات والهند وازدهارها، وذلك بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين».

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