غرفة الشارقة تقف على احتياجات منتسبي مركز «تجارة 101»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة لقاءً مع منتسبي مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة «تجارة 101» إحدى أهم مبادرات الغرفة التي أطلقتها في إطار حرصها على دعم الشباب وتحفيزهم للانخراط في الأعمال التجارية والاقتصادية.

جمع اللقاء محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة بمنتسبي المركز، وذلك بحضور إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، ومنى عمران علي مدير مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الغرفة «تجارة 101»، حيث تمت مناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمشاريعهم بهدف العمل على تذليل التحديات التي تواجههم، إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة لهم من قبل غرفة الشارقة ودراسة مشاركة المنتسبين في أحداث الغرفة والبعثات التجارية والمعارض التي تتناسب مع طبيعة أنشطة الشركات الأعضاء في المركز، وأيضاً التعاون والاستفادة من خدمات أعضاء الغرفة في دعم مشاريعهم.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الغرفة على التواصل معهم والاستمرار في دعمهم ليكونوا جزءاً من مبادرات إمارة الشارقة الاستراتيجية، ويكون لهم دور في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً للأعمال المبتكرة، وذلك من خلال حرص الغرفة على توفير البيئة الداعمة لأعمالهم عبر منظومة متكاملة من كافة قطاعاتها لتهيئة المناخ والظروف الملائمة لإقامة المشاريع الريادية، وتعزيز إمكاناتها وتذليل كافة التحديات، بما يلبي تطلعات الشباب الشغوفين بإدارة مشاريع تحمل علامة تجارية إقليمية وعالمية.

وأشار إلى أن مركز «تجارة 101» يعد على رأس المبادرات التي أطلقتها غرفة الشارقة، وتحظى باهتمام خاص انطلاقاً من دور الغرفة وحرصها على تشجيع المبادرين ورواد الأعمال لتأسيس وتطوير أعمالهم عبر توفير مكاتب تجارية ينطلق منها المنتسب بأعماله داعياً منتسبي المركز إلى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز إكسبو الشارقة، والمشاركة في الفعاليات التي ينظمها ويستضيفها مركز الشارقة للتحكم التجاري، فضلاً عن الامتيازات التي تمنحها الغرفة لهم وتعد حافزاً أساسياً لتحقيق نمو وتطوير أعمالهم.

وفي ختام اللقاء، أعرب منتسبو المركز عن شكرهم وتقديرهم لدور الغرفة في توفير الدعم لهم لتأسيس مشاريع خاصة بهم، مؤكدين أن مركز «تجارة 101» كان بمثابة منصة انطلاق لتحقيق طموحاتهم وحاضنة أعمال متميزة وفرت لهم الدعم والاستشارة للسير على الطريق الصحيح.

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