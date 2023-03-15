37 مليار درهم صناعة التعدين في الإمارات بنمو 3% في 2025

المصدر: دبي - البيان

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يتوقع الخبراء نمو صناعة التعدين والصلب في الإمارات لتفوق 3 %، وتلامس القيمة المقدرة ما يقرب من 10 مليارات دولار (37 مليار درهم) بحلول عام 2025، في ظل النمو الهائل في أنشطة تطوير البنية التحتية والبناء في الإمارات.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن مشاركة شركات من الإمارات والمنطقة في المعرض التجاري الرباعي القادم «The Bright World of Metals» في دوسلدورف، ألمانيا، والذي يشمل معارض GIFA وMETEC وTHERMPROCESS وNEWCAST، صرح المتحدثون الرسميون أن الاضطرابات التي شهدتها الصناعة خلال فترة جائحة COVID-19 والتي شملت انخفاضاً حاداً في حجم الإنتاج ومعدلات النمو، تعكس الآن التحول الإيجابي الذي يشهده القطاع.

وقال فريدريش جورج كيرر، المدير العام لمعرض ميسه دوسلدورف العالمي: «منذ فترة، كان الإنتاج منخفضاً إلى حد مرحلة النمو الحالية والآفاق المستقبلية، الآن الصناعة على مفترق طرق، حيث يستمر الطلب في الانتعاش من مجموعة من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاعات ومواد البناء والبنية التحتية وغيرها. وتشكل صناعة التعدين والصب العمود الفقري للتنمية في أي اقتصاد، ومع التوسع الاقتصادي السريع في الإمارات، فإن هذا سيفتح فرصاً متنوعة لنمو الصناعة».

تضم معارض «The Bright World of Metals» أربعة معارض تجارية عالمية رائدة تحت مظلة واحدة - معرض تقنية الصب GIFA، ومعرض METEC المتخصص في صناعة التعدين، ومعرض تكنولوجيا المعالجة الحرارية الصناعية THERMPROCESS، ومعرض المنتجات المصبوبة المخصصة NEWCAST.

وفيما يتعلق بمشاركة الشرق الأوسط في معرض «The Bright World of Metals» المقرر عقده في دوسلدورف بألمانيا من 12 إلى 16 يونيو 2023، قال إن ثلاث شركات رائدة من الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن مشاركتهم لاستكشاف الشراكات التجارية وفرص أعمال في سيناريو النمو العام.

تشمل الشركات الرئيسية الثلاث المشاركة في المعرض شركة إمارات للألمنيوم العالمية (EGA)، وهي أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم وأكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز. والشركات الأخرى هي شركة Ducast، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط لتصنيع وتوريد أغطية الصرف الصحي والشبكات والقطع البلدية وشركة تجارية لمنتجات الصلب Wirex FZE.

ستكون معارض The Bright World of Metals بمثابة منصة، حيث سيتم تسليط الضوء على التغيير النموذجي الذي تمر به الصناعة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة والمطالب المتزايدة بكفاءة الطاقة والرغبة في التعامل الحذر مع الموارد على طول كامل سلسلة القيمة الخاصة بالصناعات.

سيكون الترويج للاقتصاد الدائري أيضاً جزءاً من المناقشات في المعرض، وذلك في خلفية اضطرابات سلسلة التوريد خلال جائحة «كوفيد»، فضلاً عن التحديات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والاعتماد على الواردات بدلاً من الإنتاج والإمدادات المضمونة في الداخل.

وأضاف كيرر: «يعتبر معرضنا بوابة للوصول إلى الأسواق العالمية، فهو المكان الوحيد في دوسلدورف الذي يمكن لصانعي القرار والخبراء والموردين والمستخدمين في هذه الصناعات الحصول على نظرة عامة شاملة وتبادل الأفكار وتصميم الاتجاهات لأسواق المستقبل ليس بمعرض واحد فحسب، بل أربعة معارض».

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