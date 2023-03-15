دبي تشهد انطلاق فعاليات قمة التجارة عبر الإنترنت 2023 غداً الخميس

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي غداً الخميس 16 مارس انطلاق فعاليات قمة التجارة عبر الإنترنت 2023، وتستمر إلى الجمعة في فندق كونراد دبي، وتركز القمة على فرص بقيمة 49.78 مليار دولار في قطاع التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 44.27 مليون مستخدم بحلول عام 2027 مع نمو انتشار المستخدمين من 67.1 % في عام 2023 إلى 70.7 % بحلول عام 2027. ومن المتوقع أن يصل متوسط الإيرادات لكل مستخدم إلى 819.90 دولاراً أمريكياً.

وسيلقي أكثر من 150 خبيراً كلمة أمام تجمع يضم أكثر من 500 مندوب ينتمون إلى 300 شركة حول النمو الهائل لقطاع التجارة الإلكترونية، الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات سنوية بقيمة 11.78 مليار دولار في دولة الإمارات، و32.85 مليار دولار في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، والعوامل الكامنة وراء النمو، في قمة التجارة عبر الإنترنت الأولى 2023، التي ستعقد في فندق كونراد دبي في الفترة من 16 إلى 17 مارس 2023.

ومن المتوقع أن تظهر إيرادات التجارة الإلكترونية معدل نمو سنوي قدره 8.57 % بين عامي 2023 و2027، ما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يبلغ 16.37 مليار دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2027، وفقاً لتقرير صادر عن Statista.com، مزود معلومات السوق العالمية. وفي سوق التجارة الإلكترونية، من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين إلى 7.32 ملايين مستخدم في الإمارات بحلول عام 2027.

ووفقاً لتيك نافيو، من المقدر أن ينمو حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 12.95 تريليون دولار أمريكي في عام 2027. ومن المقدر أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 27.15 % خلال فترة التوقعات.

ويتوقع أن تنمو إيرادات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10.95 % سنوياً بين عامي 2023 و2027 لتصل إلى 49.78 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2027، ارتفاعاً من 32.85 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتقرير صادر عن Statista.com.

وقال بهافيش بيترودا، المدير والرئيس التنفيذي لشركة إيمدج ريتالمي: «من المتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً كبيراً خلال السنوات القليلة المقبلة، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 15 في المئة بين عامي 2023 و2025».

وأضاف: «هذا النمو مدفوع بعدد من العوامل الرئيسية، بما في ذلك زيادة انتشار الإنترنت واعتماد الهاتف المحمول، والاستخدام المتزايد لطرق الدفع الرقمية، وزيادة الطلب على التسوق عبر الإنترنت. يتجه المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل متزايد إلى التسوق عبر الإنترنت بوصفه وسيلة مريحة وآمنة لشراء السلع والخدمات.

وتتمثل منصة قمة رؤية التجارة عبر الإنترنت في مشاركة المعرفة الحصرية والاستراتيجيات والأفكار القابلة للتنفيذ التي يمكن أن تساعد في تبني التجارة الرقمية في المنطقة بشكل أسرع».

وتعد «قمة التجارة عبر الإنترنت» الأولى 2023، التي تنظمها إيمدج ريتالمي، منصة قوية ستدرس التحول التكنولوجي والابتكار والاضطراب في قطاع البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى الفرص المستقبلية لأصحاب المصلحة في الصناعة للاستفادة منها.

وتضم قائمة المتحدثين في قمة التجارة عبر الإنترنت 2023 قادة الأعمال وصناع التغيير المشهورين، مثل براندور روبيري، الرئيس التنفيذي للصحة الرقمية، أستر دي إم للرعاية الصحية، ونادر أميري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إلجروسير، ولينا خليل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتسويق في ممزورلد، وغلين رادويكوفيتش، نائب مدير التعليم، مدير مدارس البكالوريا الدولية والمملكة المتحدة، تعليم.

ونيراج جوبتا، الرئيس التنفيذي لبازار السياسة، في نانداكومار، مدير التسويق والاتصالات، مجموعة اللولو الدولية، وأبهيناف غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة كار24 – الخليج، وكابيل فيرما، الرئيس التنفيذي للعمليات في نمشي، وداميان كوركوران، الرئيس التنفيذي لسوبر ماركت جرانديوس، وبيوش شوهان، رئيس قسم المعلومات، شركة باندا للتجزئة – مجموعة صافولا، وأنتوني نيهاينكو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للعمليات في يلا ماركت، وبيتر جيسبر، نائب الرئيس الأول لتكنولوجيا المعلومات، نون.

وسيد حبيب، مدير تطوير الأعمال والامتياز التجاري والتجارة الإلكترونية، دانوب هوم، ومنى عباسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيزل بيوتي، وجاك ويسل رايدر، العضو المنتدب لشركة ثريدز (جزء من مجموعة جيمس التعليمية)، وأشوتوش آرون تشاكراديو، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، شويترامس، وقاسرية العوضي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بمبلي، ومحمد العبار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة عقار، وشاراد في كيه، مدير التسويق في سنشري فينانشال، ومحمد علوي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات أسواق البحر الأحمر، وغيرهم الكثير.

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